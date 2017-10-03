Минобороны: в Сирии за двое суток убиты 300 боевиков ИГ

Российское военное ведомство сообщило об уничтожении сотен экстремистов запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии.
По словам представителя ведомства, только за два дня на берегу Евфрата были ликвидированы 304 боевика ИГ, еще 170 получили ранения.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными».
В результате авиаударов, нанесенных российскими ВКС, были уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, четыре склада боеприпасов, сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов».
Ранее сообщалось, что последние попытки «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (запрещены в РФ) организовать наступления на западе и востоке Сирии завершились провалом. Боевики несут серьезные потери. Только за 10 дней (с 19 по 29 сентября) ВКС РФ были ликвидированы 2359 боевиков.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными».
В результате авиаударов, нанесенных российскими ВКС, были уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, четыре склада боеприпасов, сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов».
Ранее сообщалось, что последние попытки «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (запрещены в РФ) организовать наступления на западе и востоке Сирии завершились провалом. Боевики несут серьезные потери. Только за 10 дней (с 19 по 29 сентября) ВКС РФ были ликвидированы 2359 боевиков.
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