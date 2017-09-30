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Секрет на миллион
    Минобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии. Исламское государство, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии

    Минобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии

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    Минобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии

    Минобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии

    Минобороны РФ опубликовало видео удара по базе боевиков в Сирии

      Сирийская армия при поддержке ВКС РФ завершает операцию по окружению и уничтожению боевиков на востоке провинции Дейр эз-Зор.

      Как сообщили в Минобороны РФ, речь идет об уничтожении крупной группировки (более, 1,5 тыс.) боевиков запрещенного «Исламского государства», которая вторглась в Сирию с территории Ирака.

      Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ организовать наступления на западе и востоке Сирии завершились провалом.

      В результате боевики понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев. Только за 10 дней (с 19 по 29 сентября) ВКС РФ были ликвидированы 2359 боевиков. Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка залпового огня, 149 автомобилей c пулеметами («тачанок»), 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов. Также Минобороны опубликовало видео удара по базе «Джабхат ан-Нусры» в Сирии.

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