Минобороны: попытки наступления ИГИЛ в Сирии завершились провалом

Боевики запрещенных группировок «Исламское государство» и «Джебхат
ан-Нусра» за последние месяцы понесли самые серьезные потери, сообщили в Минобороны РФ.
По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, радикалы на протяжении последней недели пытались организовать наступления на западе и востоке Сирии, однако они завершились полным провалом.
Сирийским войскам при поддержке ВКС удалось нейтрализовать вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор, передает РИА Новости.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Террористические группировки ИГИЛ и „ан-Нусра“ понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев. Эффективными действиями авиации ВКС боевому потенциалу „Джебхат ан-Нусры“ и ИГИЛ нанесен значительный урон».
Также Конашенков сообщил, что ВКС с 19 по 29 сентября уничтожили в Сирии 2 359 боевиков. В числе ликвидированных террористов — 16 командиров различных уровней, а также более 400 радикалов, приехваших из России и стран СНГ. Еще около около 2,7 тыс. боевиков были ранены, сообщает «Газета.Ru».
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что боевики ИГИЛ попытались перерезать трассу, которая соединяет Дейр-эз-Зор с Пальмирой, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением. В результате террористы, понеся большие потери, отступили.
Сирийским войскам при поддержке ВКС удалось нейтрализовать вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор, передает РИА Новости.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Террористические группировки ИГИЛ и „ан-Нусра“ понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев. Эффективными действиями авиации ВКС боевому потенциалу „Джебхат ан-Нусры“ и ИГИЛ нанесен значительный урон».
Также Конашенков сообщил, что ВКС с 19 по 29 сентября уничтожили в Сирии 2 359 боевиков. В числе ликвидированных террористов — 16 командиров различных уровней, а также более 400 радикалов, приехваших из России и стран СНГ. Еще около около 2,7 тыс. боевиков были ранены, сообщает «Газета.Ru».
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что боевики ИГИЛ попытались перерезать трассу, которая соединяет Дейр-эз-Зор с Пальмирой, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением. В результате террористы, понеся большие потери, отступили.
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