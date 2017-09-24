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Звезды сошлись

    Генерал-лейтенант Асапов погиб при обстреле в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    <nobr>Генерал-лейтенант</nobr> Асапов погиб при обстреле в Сирии

    Генерал-лейтенант Асапов погиб при обстреле в Сирии

    <nobr>Генерал-лейтенант</nobr> Асапов погиб при обстреле в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Минобороны сообщило о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова в результате обстрела под сирийским Дейр-эз-Зором.

    Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в ходе военной операции по освобождению сирийского города Дейр-эз-Зора. Об этом сообщило Минобороны РФ.

    Из сообщения Минобороны РФ: «В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины».

    Генерал-лейтенант Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время обстрела он был в командном пункте сирийских войск и оказывал помощь сирийскому командованию в управлении операцией, передает «Интерфакс».

    В Минобороны также сообщили, что Асапов представлен к государственной награде посмертно.

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