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  • 21.09, 10:11

    Минобороны: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю

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    Минобороны: <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> будет освобожден в ближайшую неделю

    Минобороны: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю

    Минобороны: <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> будет освобожден в ближайшую неделю

    В Минобороны РФ сообщили, что полное освобождение сирийского города Дейр-эз-Зор от незаконных бандформирований произойдет в ближайшие дни.

    По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «в Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории».

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «В ближайшую неделю город будет освобожден полностью».

    В течение последних суток армия Асада при поддержке российских военнослужащих продолжала наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма «Исламского государства» (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора,сообщает «Интерфакс».

    Игорь Конашенков: «За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 км территории и два населенных пункта на западном берегу Евфрата».

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    В сентябре сирийским войскам удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города. Одержать победу над боевиками ИГИЛ правительственным силам помогли ВКС РФ и российские подлодки, которые несколько раз ударили крылатыми ракетами «Калибр» по позициям экстремистов.

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