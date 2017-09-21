Минобороны: Дейр-эз-Зор будет освобожден в ближайшую неделю

В Минобороны РФ сообщили, что полное освобождение сирийского города
Дейр-эз-Зор от незаконных бандформирований произойдет в ближайшие дни.
По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «в Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «В ближайшую неделю город будет освобожден полностью».
В течение последних суток армия Асада при поддержке российских военнослужащих продолжала наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма «Исламского государства» (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора,сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 км территории и два населенных пункта на западном берегу Евфрата».
В сентябре сирийским войскам удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города. Одержать победу над боевиками ИГИЛ правительственным силам помогли ВКС РФ и российские подлодки, которые несколько раз ударили крылатыми ракетами «Калибр» по позициям экстремистов.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «В ближайшую неделю город будет освобожден полностью».
В течение последних суток армия Асада при поддержке российских военнослужащих продолжала наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма «Исламского государства» (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора,сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 км территории и два населенных пункта на западном берегу Евфрата».
В сентябре сирийским войскам удалось деблокировать Дейр-эз-Зор и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города. Одержать победу над боевиками ИГИЛ правительственным силам помогли ВКС РФ и российские подлодки, которые несколько раз ударили крылатыми ракетами «Калибр» по позициям экстремистов.
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