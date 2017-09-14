Российские подлодки ударили «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Экипажи российских подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» в Сирии.
Из восточной части Средиземного моря субмарины выпустили семь крылатых ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В результате были уничтожены пункты управления и склады с боеприпасами «Исламского государства» (запрещена в РФ).
Минобороны РФ: «Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор».
В настоящее время правительственные подразделения Сирии завершают разгром группировкив северных и южных кварталах Дэйр-эз-Зора. После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы начали беспорядочное отступление из города.
В результате были уничтожены пункты управления и склады с боеприпасами «Исламского государства» (запрещена в РФ).
Минобороны РФ: «Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор».
В настоящее время правительственные подразделения Сирии завершают разгром группировкив северных и южных кварталах Дэйр-эз-Зора. После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы начали беспорядочное отступление из города.
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