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  • 14.09, 16:06

    Российские подлодки ударили «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

    3 комментария
    • Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / facebook.com
    Российские подлодки ударили «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

    Российские подлодки ударили «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

    Российские подлодки ударили «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии
  • Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / facebook.com

    • Экипажи российских подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» в Сирии.

    Из восточной части Средиземного моря субмарины выпустили семь крылатых ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

    В результате были уничтожены пункты управления и склады с боеприпасами «Исламского государства» (запрещена в РФ).

    Минобороны РФ: «Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор».

    смотретьБоевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада
    Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада
    В настоящее время правительственные подразделения Сирии завершают разгром группировкив северных и южных кварталах Дэйр-эз-Зора. После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы начали беспорядочное отступление из города.

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