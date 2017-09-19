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  • 19.09, 08:12
    Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора. Сирия, армии мира, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора

    Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора

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    Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора

    Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

      В Идлибе 35 отрядов боевиков готовы сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск Сирии.

      Как сообщил российский центр по примирению противоборствующих сторон, это стало возможным благодаря переговорам с лидерами незаконных вооруженных формирований в восточной зоне деэскалации.

      Тем временем штурмовые отряды сирийской армии при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив террористов из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Понтонную переправу, по которой прошли боевые машины правительственных войск, навели инженерные подразделения. Сейчас продолжается наступление на восточном направлении.

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