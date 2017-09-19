Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора

В Идлибе 35 отрядов боевиков готовы сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск Сирии.
Как сообщил российский центр по примирению противоборствующих сторон, это стало возможным благодаря переговорам с лидерами незаконных вооруженных формирований в восточной зоне деэскалации.
Тем временем штурмовые отряды сирийской армии при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив террористов из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Понтонную переправу, по которой прошли боевые машины правительственных войск, навели инженерные подразделения. Сейчас продолжается наступление на восточном направлении.
Тем временем штурмовые отряды сирийской армии при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив террористов из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Понтонную переправу, по которой прошли боевые машины правительственных войск, навели инженерные подразделения. Сейчас продолжается наступление на восточном направлении.
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