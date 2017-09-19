Сирийская армия форсировала Евфрат и оттеснила боевиков от Дейр-эз-Зора

В Идлибе 35 отрядов боевиков готовы сложить оружие и перейти на сторону правительственных войск Сирии.

Как сообщил российский центр по примирению противоборствующих сторон, это стало возможным благодаря переговорам с лидерами незаконных вооруженных формирований в восточной зоне деэскалации.



Тем временем штурмовые отряды сирийской армии при поддержке ВКС России форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив террористов из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Понтонную переправу, по которой прошли боевые машины правительственных войск, навели инженерные подразделения. Сейчас продолжается наступление на восточном направлении.