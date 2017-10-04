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    Главарь «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара. Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаварь «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара

    Главарь «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара

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    Главарь «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара

    Главарь «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара

    Главарь «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> лишился руки после атаки ВКС РФ: видео авиаудара

      Минобороны РФ опубликовало видеозапись авиаудара, который нанесли ВКС по руководству террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ).

      На кадрах видны скопления террористов и техники, по этому месту наносят авиаудар. Видно, как над землей поднимаются столбы дыма.

      Ранее сообщалось, что в результате этой атаки были убиты 12 командиров, а главарь «Джебхат ан-Нусры» — Абу Мухаммед аль-Джуляни — получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии.

      Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «В результате удара главарь „Джебхат ан-Нусры“ Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии».

      Кроме того, была уничтожена охрана — это еще около 50 боевиков. Отмечается, что авиаудар был совершен накануне самолетами Су-34 и Су-35 после того, как российская разведка узнала время и место проведения совещания руководства террористической группировки.

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