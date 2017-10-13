ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Историю со снятыми флагами эксперт назвал «санкционной вендеттой Вашингтона»

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    Историю со снятыми флагами эксперт назвал «санкционной вендеттой Вашингтона»

    Историю со снятыми флагами эксперт назвал «санкционной вендеттой Вашингтона»

    Историю со снятыми флагами эксперт назвал «санкционной вендеттой Вашингтона»

    Москва дождалась официального комментария Госдепартамента США по поводу снятия российских флагов с дипломатических объектов. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что все это было законно, но причины такого шага так и не смогла объяснить. Историю со снятыми флагами прокомментировал американист, научный сотрудник РИСИ Константин Блохин.

    По словам Блохина, отношения Москвы и Вашингтона никогда не находились в столь низком уровне, даже во времена Карибского кризиса.

    Константин Блохин, американист, научный сотрудник РИСИ: «Снятие флагов с наших зданий — это вторжение. Это прописано в Венской конвенции от 1961 года. По сути, территория посольства — это территория непосредственно страны пребывания, то есть отчасти это островок России на территории США. Получилось, что они вторглись на нашу территорию и плюс изъяли эту собственность. Действия иначе как некой санкционной вендеттой Вашингтона назвать нельзя».

    В России инцидент со снятием флагов считают враждебной акцией. Несмотря на закрытие дипломатических учреждений, здания остаются российской собственностью, поскольку ранее были выкуплены Москвой, сообщает НСН.

    Константин Блохин: «Безусловно, вроде бы вот это мелкие нюансы, они, конечно, и без того в большей степени ухудшают российско-американские отношения. Даже в условиях Карибского кризиса канал связи всегда сохранялся, были отношения между дипломатами. В сегодняшних условиях даже вот это сохранение канала связи и то под угрозой. К тому же Россия может еще дополнительно выслать 155 дипломатов. Все это и без того ухудшает дальнейшее развитие российско-американских отношений. О каких-то перспективах, улучшении или нормализации вообще нельзя говорить».

    смотретьВ Госдепе США не смогли назвать причину снятия флагов с российских дипобъектов
    В Госдепе США не смогли назвать причину снятия флагов с российских дипобъектов
    Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на просьбу объяснить необходимость снятия флагов попыталась уйти от ответа, но в итоге призналась, что причину такого шага назвать не может, но подчеркнула, что власти «отнеслись с уважением» к государственным символам и готовы отдать флаги российской стороне.

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Также власти США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американская администрация считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят.

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