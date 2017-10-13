Историю со снятыми флагами эксперт назвал «санкционной вендеттой Вашингтона»

Москва дождалась официального комментария Госдепартамента США по поводу снятия российских флагов с дипломатических объектов. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что все это было законно, но причины такого шага так и не смогла объяснить. Историю со снятыми флагами прокомментировал американист, научный сотрудник РИСИ Константин Блохин.
По словам Блохина, отношения Москвы и Вашингтона никогда не находились в столь низком уровне, даже во времена Карибского кризиса.
Константин Блохин, американист, научный сотрудник РИСИ: «Снятие флагов с наших зданий — это вторжение. Это прописано в Венской конвенции от 1961 года. По сути, территория посольства — это территория непосредственно страны пребывания, то есть отчасти это островок России на территории США. Получилось, что они вторглись на нашу территорию и плюс изъяли эту собственность. Действия иначе как некой санкционной вендеттой Вашингтона назвать нельзя».
В России инцидент со снятием флагов считают враждебной акцией. Несмотря на закрытие дипломатических учреждений, здания остаются российской собственностью, поскольку ранее были выкуплены Москвой, сообщает НСН.
Константин Блохин: «Безусловно, вроде бы вот это мелкие нюансы, они, конечно, и без того в большей степени ухудшают российско-американские отношения. Даже в условиях Карибского кризиса канал связи всегда сохранялся, были отношения между дипломатами. В сегодняшних условиях даже вот это сохранение канала связи и то под угрозой. К тому же Россия может еще дополнительно выслать 155 дипломатов. Все это и без того ухудшает дальнейшее развитие российско-американских отношений. О каких-то перспективах, улучшении или нормализации вообще нельзя говорить».
Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на просьбу объяснить необходимость снятия флагов попыталась уйти от ответа, но в итоге призналась, что причину такого шага назвать не может, но подчеркнула, что власти «отнеслись с уважением» к государственным символам и готовы отдать флаги российской стороне.
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Также власти США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американская администрация считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят.
Константин Блохин, американист, научный сотрудник РИСИ: «Снятие флагов с наших зданий — это вторжение. Это прописано в Венской конвенции от 1961 года. По сути, территория посольства — это территория непосредственно страны пребывания, то есть отчасти это островок России на территории США. Получилось, что они вторглись на нашу территорию и плюс изъяли эту собственность. Действия иначе как некой санкционной вендеттой Вашингтона назвать нельзя».
В России инцидент со снятием флагов считают враждебной акцией. Несмотря на закрытие дипломатических учреждений, здания остаются российской собственностью, поскольку ранее были выкуплены Москвой, сообщает НСН.
Константин Блохин: «Безусловно, вроде бы вот это мелкие нюансы, они, конечно, и без того в большей степени ухудшают российско-американские отношения. Даже в условиях Карибского кризиса канал связи всегда сохранялся, были отношения между дипломатами. В сегодняшних условиях даже вот это сохранение канала связи и то под угрозой. К тому же Россия может еще дополнительно выслать 155 дипломатов. Все это и без того ухудшает дальнейшее развитие российско-американских отношений. О каких-то перспективах, улучшении или нормализации вообще нельзя говорить».
Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на просьбу объяснить необходимость снятия флагов попыталась уйти от ответа, но в итоге призналась, что причину такого шага назвать не может, но подчеркнула, что власти «отнеслись с уважением» к государственным символам и готовы отдать флаги российской стороне.
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Также власти США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американская администрация считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят.
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