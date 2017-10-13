В Госдепе США не смогли назвать причину снятия флагов с российских дипобъектов

Действия американских властей, которые приказали сорвать флаги с российской дипломатической собственности, неприемлемы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по телефону госсекретарю Рексу Тиллерсону.
Министр Лавров подчеркнул, что произвол чиновников противоречит заявлениям американского руководства о желании нормализовать отношения. В Госдепартаменте США так и не смогли объяснить, почему сняли флаги. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на брифинге несколько раз пыталась уйти от ответа, но в итоге призналась, что не владеет информацией.
Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Я скажу так: флаги бывшего консульства в Сан-Франциско были уважительно опущены и аккуратно сложены в обоих зданиях. Мне как раз-таки кажется, что очень уважительно так сделать — снять этот флаг, хранить его и подготовить к отправке домой. Другие страны давно плевали бы на чужой флаг».
На вопрос о том, почему флаги сняли, могли ведь и оставить, Науэрт ответить не смогла.
Хезер Науэрт: «Да не знаю я! Не знаю! Как я понимаю, это часть наших обязанностей. Я полагаю, что это наша обязанность — закрыть все объекты, удостовериться, что они освобождены, удостовериться, что все имущество поддерживается на определенном уровне».
Американский журналист поинтересовался, как Госдепартамент США реагирует на готовность России оспорить в суде отъем зданий. Науэрт заявила, что «удивлена подобными вопросами» и что репортер «как попугай повторяет то, что говорят русские».
Власти США ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее «враждебной акцией» и «надругательством над государственным символом России» и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям «решительный протест».
Хезер Науэрт, представитель Госдепартамента США: «Я скажу так: флаги бывшего консульства в Сан-Франциско были уважительно опущены и аккуратно сложены в обоих зданиях. Мне как раз-таки кажется, что очень уважительно так сделать — снять этот флаг, хранить его и подготовить к отправке домой. Другие страны давно плевали бы на чужой флаг».
На вопрос о том, почему флаги сняли, могли ведь и оставить, Науэрт ответить не смогла.
Хезер Науэрт: «Да не знаю я! Не знаю! Как я понимаю, это часть наших обязанностей. Я полагаю, что это наша обязанность — закрыть все объекты, удостовериться, что они освобождены, удостовериться, что все имущество поддерживается на определенном уровне».
Американский журналист поинтересовался, как Госдепартамент США реагирует на готовность России оспорить в суде отъем зданий. Науэрт заявила, что «удивлена подобными вопросами» и что репортер «как попугай повторяет то, что говорят русские».
Власти США ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее «враждебной акцией» и «надругательством над государственным символом России» и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям «решительный протест».
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