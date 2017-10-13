Эрдоган: проблем с закупкой российских С-400 нет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил совместного производства зенитных ракетных систем (ЗРК)
С-400.
По словам турецкого лидера, на первом этапе совместного производства не предусмотрено, а на втором Анкара намерена «сделать к этому шаги».
При этом Эрдоган подчеркнул, что никаких проблем с закупкой С-400 нет.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Проблем с С-400 нет. На первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе мы сделаем к этому шаги».
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена вести переговоры не только о С-400, но и о С-500, отметив, что американские ЗРС Patriot в мире уже выходят из обращения, передает РИА Новости.
Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку ЗРК Турции вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
Впрочем, позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки С-400, если российская сторона откажется от совместного производства. А представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон назвала «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отметив, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой.
При этом Эрдоган подчеркнул, что никаких проблем с закупкой С-400 нет.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Проблем с С-400 нет. На первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе мы сделаем к этому шаги».
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена вести переговоры не только о С-400, но и о С-500, отметив, что американские ЗРС Patriot в мире уже выходят из обращения, передает РИА Новости.
Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку ЗРК Турции вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
Впрочем, позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки С-400, если российская сторона откажется от совместного производства. А представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон назвала «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отметив, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой.
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