Захарова высмеяла теорию CNN о расовых проблемах в США «из-за русских и покемонов»

СМИ:«СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go. Конечная цель кампании, утверждает телеканал, не я… Опубликовано Марией Захаровой 12 октября 2017 г.

Телеканал CNN сообщил, что попытки «повлиять на ситуацию в США» якобы предпринимались не только в социальных сетях , но и посредством видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go По информации CNN, речь идет о кампании Don’t Shoot Us („Не стреляйте в нас“»), ее аккаунты были зарегистрированы в соцсетях Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что эти платформы организаторы кампании использовали для распространения информации о многочисленных случаях полицейского насилия против афроамериканцев.CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на зарегистрированный в Иллинойсе на сайт Donotshoot.Us. Ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, который в июле 2016 года решил устроить соревнование по игре в Pokemon Go. Это популярное приложение для мобильных устройств, позволяющее пользователям, перемещаясь в реальном мире, ловить виртуальных существ. Участников состязания якобы отправляли в места, связанные с полицейским насилием, также им предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев.Сейчас аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а на странице в Tumblr размещена информация о происходящем в Палестине. В качестве доказательства причастности России к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет «прокремлевской» структурой.Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей с Москвой президента Дональда Трампа, которые опровергают и в Кремле, и в Белом доме , ведется в ФБР и в Конгрессе США.Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в Америке, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».