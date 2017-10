Американские СМИ: Россия влияла на ситуацию в США при помощи игры Pokemon Go

Телекомпания CNN опубликовала потрясающее воображение журналистское расследование, в котором говорится, что некие «связанные с Россией структуры» предпринимали попытки использовать популярную игру для мобильных гаджетов Pokemon Go «с целью разжигания ненависти среди жителей США».Игрокам популярного приложения предлагалось заниматься поисками виртуальных покемонов рядом с теми местами в США, где были зафиксированы случаи чрезмерной жестокости стражей порядка в отношении афроамериканцев. Победителям конкурса были обещаны призы в виде подарочных карт онлайн-магазина Amazon.Телеканал утверждает, что речь идет об информационной кампании Don’t Shoot Us, аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. По мнению американских СМИ, кампания активистов движения за права афроамериканцев Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») якобы была организована какими-то российскими структурами. Сейчас почти все аккаунты этой антирасистской кампании в соцсетях заморожены.Напомним, в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на некие источники сообщила, что Google смогла выявить рекламу , «направленную на распространение дезинформации» во время избирательной кампании накануне выборов президента США в 2016 году. Представители компании Facebook передали подборку из 3 тысяч рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей Конгресса США.В Кремле все обвинения в адрес российской стороны о вмешательстве в ситуацию в США отвергли. Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что не верит в достоверность теории о вмешательстве России в американские выборы, а расследование Facebook назвал мистификацией