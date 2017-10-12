Украина заявила о закрытии турецких портов для судов из Крыма

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Турция запретила своим портам принимать суда из Крыма.
Пресс-секретарь украинского генпрокурора утверждает, что соответствующие письма руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса.
Копию письма Сарган выложила на своей странице в Facebook. Из опубликованного документа следует, что «суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».
Кроме того, в письме отмечается, что Турция усиливает систему контроля путем «путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится. А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова Эрдогана демонстрируют сложность выстраивания отношений с Турцией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
Копию письма Сарган выложила на своей странице в Facebook. Из опубликованного документа следует, что «суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется».
Кроме того, в письме отмечается, что Турция усиливает систему контроля путем «путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится. А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова Эрдогана демонстрируют сложность выстраивания отношений с Турцией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
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