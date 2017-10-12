Лавров: США должны объяснить присутствие боевиков в подконтрольной зоне в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает, что Соединенные Штаты по военным каналам передадут разъяснения относительно присутствия боевиков ИГИЛ на подконтрольной им территории в районе
Эт-Танфа.
Он уточнил, что именно из контролируемого американцами района «неожиданно появляются игиловцы в больших количествах».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам, которые существуют между военными, это главные каналы для прояснения любых сомнений, любых подозрений».
Как сообщает «Интерфакс», министр подчеркнул, что уже поднимал этот вопрос в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Последний заверил его, что единственная цель Вашингтона в Сирии — это борьба с террористами.
Сергей Лавров: «Если это так, то, наверное, не составит труда развеять сомнения, которые у наших военных возникли. Надеюсь, что конкретные ответы на конкретные вопросы будут предоставлены».
Ранее у Москвы неоднократно возникали вопросы относительно действий возглавляемой США коалиции в Сирии. В частности, по словам главы МИД РФ, американцы продолжают делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», поддерживая отряды, которые воюют с армией Асада. Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что через зону в Эт-Танфе просочились около 300 террористов, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор. Он отметил, что Пентагону придется объяснить причины такой «избирательной слепоты».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам, которые существуют между военными, это главные каналы для прояснения любых сомнений, любых подозрений».
Как сообщает «Интерфакс», министр подчеркнул, что уже поднимал этот вопрос в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Последний заверил его, что единственная цель Вашингтона в Сирии — это борьба с террористами.
Сергей Лавров: «Если это так, то, наверное, не составит труда развеять сомнения, которые у наших военных возникли. Надеюсь, что конкретные ответы на конкретные вопросы будут предоставлены».
Ранее у Москвы неоднократно возникали вопросы относительно действий возглавляемой США коалиции в Сирии. В частности, по словам главы МИД РФ, американцы продолжают делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», поддерживая отряды, которые воюют с армией Асада. Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что через зону в Эт-Танфе просочились около 300 террористов, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор. Он отметил, что Пентагону придется объяснить причины такой «избирательной слепоты».
Комментарии