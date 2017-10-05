Ситуация в Сирии: зачем американцы «науськивают» террористов

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с серьезными обвинениями в адрес коалиции, возглавляемой США.
США по-прежнему пытаются делить террористов в Сирии на плохих и хороших. Или, как выразился Лавров, на «плохих» и «не очень плохих». Так Штаты помогают отрядам, которые воюют с армией Ассада.
К западной коалиции вообще масса претензий. Лавров говорил об ударах по гражданским объектам, которые командование США называет ненамеренными, неумышленными. Но случайность — это когда один раз. Министр напомнил, что новая администрация ничего не предприняла против запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». В итоге глава МИД поставил под сомнение усилия Вашингтона в борьбе с террористическими группировками.
Сергей Лавров дал интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» — одному из ведущих и авторитетных арабских изданий. Публикация вызвала волну обсуждений: отношения с США, конечно, непростые, но в таких жестких формулировках министр высказывается нечасто.
Сергей Лавров: «То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то „науськают“ других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации».
«Науськивают», похоже, от безысходности. Кажется, США сейчас не очень понимают, что им вообще делать в регионе, где сошлись интересы стольких игроков. Западная коалиция начинала сирийскую кампанию под лозунгом «Ассад должен уйти». Тогда судьба официальной власти Дамаска висела на волоске. Но теперь настаивать на отставке бессмысленно.
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Они все что-то борются, все хотят выискать для себя какой-то лакомый кусок в Сирии. Они не хотят смириться с тем, что правительство Сирии устояло. Поэтому они поддерживают те группировки, которые выступают против правительства Сирии. Тем самым они осложняют проведение российской военной операции».
По сути Лавров сказал, что российским военным вставляют палки в колеса. Именно это он называет смертельно опасным. Но ясно, что опасность и последствия прямого столкновения понимают обе стороны, и сделают все, чтобы его избежать.
К западной коалиции вообще масса претензий. Лавров говорил об ударах по гражданским объектам, которые командование США называет ненамеренными, неумышленными. Но случайность — это когда один раз. Министр напомнил, что новая администрация ничего не предприняла против запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». В итоге глава МИД поставил под сомнение усилия Вашингтона в борьбе с террористическими группировками.
Сергей Лавров дал интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» — одному из ведущих и авторитетных арабских изданий. Публикация вызвала волну обсуждений: отношения с США, конечно, непростые, но в таких жестких формулировках министр высказывается нечасто.
Сергей Лавров: «То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то „науськают“ других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации».
«Науськивают», похоже, от безысходности. Кажется, США сейчас не очень понимают, что им вообще делать в регионе, где сошлись интересы стольких игроков. Западная коалиция начинала сирийскую кампанию под лозунгом «Ассад должен уйти». Тогда судьба официальной власти Дамаска висела на волоске. Но теперь настаивать на отставке бессмысленно.
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Они все что-то борются, все хотят выискать для себя какой-то лакомый кусок в Сирии. Они не хотят смириться с тем, что правительство Сирии устояло. Поэтому они поддерживают те группировки, которые выступают против правительства Сирии. Тем самым они осложняют проведение российской военной операции».
По сути Лавров сказал, что российским военным вставляют палки в колеса. Именно это он называет смертельно опасным. Но ясно, что опасность и последствия прямого столкновения понимают обе стороны, и сделают все, чтобы его избежать.
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