Лавров: США устраивают смертельно опасные провокации против военнослужащих РФ в Сирии

США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» министр заявил, что у РФ вызывает озабоченность «тактика полумер», взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.



Сергей Лавров: «Если применять „двойные стандарты“, делить террористов на „плохих“ и „не очень плохих“, загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. „Исламское государство“ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) „посыпалось“ именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии».



По словам министра, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.



Сергей Лавров: «То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то „науськают“ других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные „случайные“ попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей».



Лавров подчеркнул, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.



По словам министра, участие РФ в борьбе с террористами ИГ нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.



Сергей Лавров: «Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся. В этом наше глубокое убеждение. Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет двойного дна».



Лавров подчеркнул, что РФ продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке. «Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов», — добавил он.



Министр также подчеркнул, что Москва надеется на выход российско-американских отношений из тупика и готова искать пути их оздоровления. По его словам, в том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России.



Сергей Лавров: «Это прямое следствие политики администрации Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам».



Он подчеркнул, что нормализации диалога сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах.