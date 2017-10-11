Минобороны РФ: 300 боевиков прошли через подконтрольную США зону в Сирии

Минобороны потребовало от Пентагона ответа на вопрос о том, как боевики ИГИЛ просочились через подконтрольную США зону в сирийском
Эт-Танфе.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что всего через зону в Эт-Танфе просочились около 300 террористов, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор.
Конашенков отметил, что вопрос о том, как боевикам запрещенной группировки это удалось, до сих пор остается без ответа, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков, официальный представитель министерства обороны РФ: «Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остатся без ответа. Предлагаем американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей „избирательной слепоты“ в отношении действующих у них под носом боевиков».
Кроме того, Конашенков заявил, что в начале октября колонна из около 600 боевиков из подконтрольной американцам зоны Эт-Танф организованно выехала в южную зону деэскалации в провинции Дераа. При этом «по очередному „странному“ совпадению, практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения».
В свою очередь директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что действия США в Эт-Танфе напоминают попытку раздела Сирии.
Георгий Борисенко, директор департамента Северной Америки МИД РФ: «Безусловно, у нас возникает множество вопросов в отношении того, что американцы делают в Сирии. Даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства. Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам».
Также Борисенко заявил, что американцы только «фиктивно, для галочки» наносят удар по террористам, что наводит на мысль о том, что в Вашингтоне «озабочены не борьбой с ИГИЛ, а свержением законного правительства в Дамаске», сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Минобороны заявили, что участок границы Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда «как черти из табакерки совершают диверсионно-террористические вылазки мобильные группы ИГИЛ».
Конашенков отметил, что вопрос о том, как боевикам запрещенной группировки это удалось, до сих пор остается без ответа, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков, официальный представитель министерства обороны РФ: «Вопрос, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе просочились на пикапах около 300 боевиков ИГИЛ, попытавшихся заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гуманитарной помощи населению, остатся без ответа. Предлагаем американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей „избирательной слепоты“ в отношении действующих у них под носом боевиков».
Кроме того, Конашенков заявил, что в начале октября колонна из около 600 боевиков из подконтрольной американцам зоны Эт-Танф организованно выехала в южную зону деэскалации в провинции Дераа. При этом «по очередному „странному“ совпадению, практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения».
В свою очередь директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что действия США в Эт-Танфе напоминают попытку раздела Сирии.
Георгий Борисенко, директор департамента Северной Америки МИД РФ: «Безусловно, у нас возникает множество вопросов в отношении того, что американцы делают в Сирии. Даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства. Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам».
Также Борисенко заявил, что американцы только «фиктивно, для галочки» наносят удар по террористам, что наводит на мысль о том, что в Вашингтоне «озабочены не борьбой с ИГИЛ, а свержением законного правительства в Дамаске», сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее в Минобороны заявили, что участок границы Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда «как черти из табакерки совершают диверсионно-террористические вылазки мобильные группы ИГИЛ».
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