Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

Сегодня в российском Минобороны сообщили, что американские военные не пускают гуманитарную помощь Сирии, Иордании и ООН в крупный лагерь беженцев, который находится в населенном пункте Рукбан.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что сейчас там находятся как минимум 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, а американцы не подпускают гуманитарные конвои. Беженцы по сути являются заложниками, а точнее «живым щитом» соседней военной базы США в сирийском Эт-Танфе, отмечают в Минобороны.



Кроме того, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что граница между Сирией и Иорданией в этом районе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда террористы совершают вылазки.



Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «„Вместо Новой сирийской армии“ (НСА) , как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ».



При этом за полгода существования военной базы США так и не стало известно о каких-либо операциях американцев против боевиков запрещенного ИГИЛ.