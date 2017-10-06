Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
    Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии. Минобороны РФ, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

    Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

    комментировать
    Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

    Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

    Минобороны назвало «черной дырой» американскую базу в Сирии

      Сегодня в российском Минобороны сообщили, что американские военные не пускают гуманитарную помощь Сирии, Иордании и ООН в крупный лагерь беженцев, который находится в населенном пункте Рукбан.

      В заявлении оборонного ведомства говорится, что сейчас там находятся как минимум 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, а американцы не подпускают гуманитарные конвои. Беженцы по сути являются заложниками, а точнее «живым щитом» соседней военной базы США в сирийском Эт-Танфе, отмечают в Минобороны.

      Кроме того, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что граница между Сирией и Иорданией в этом районе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда террористы совершают вылазки.

      Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «„Вместо Новой сирийской армии“ (НСА) , как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ».

      При этом за полгода существования военной базы США так и не стало известно о каких-либо операциях американцев против боевиков запрещенного ИГИЛ.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru