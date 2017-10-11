Глава МИД Сирии: коалиция США разрушает все, кроме ИГИЛ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит голословных обвинений в адрес Дамаска в применении химического оружия.

Такое заявление Лавров сделал во время переговоров в Сочи со своим сирийским коллегой. По словам российского министра, в рамках Генассамблеи ООН и Совета по правам человека не прекращаются попытки политизировать ситуацию.



Сергей Лавров: «Мы будем также твердо противодействовать попыткам политизировать химическое досье, попыткам голословно, без какого-либо профессионального разбирательства обвинять сирийское правительство в целом ряде инцидентов, которые произошли с применением отравляющих веществ на территории вашей страны».



В свою очередь, Валид Муаллем заявил, что Соединенные Штаты используют силы коалиции для разрушения Сирии.



Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «В качестве примера я хочу привести возглавляемую США антитеррористическую коалицию, которая на самом деле методично разрушает все, кроме ИГИЛ. Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан — не только мужчины, но и женщины, и дети в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Американская коалиция методично разрушает экономическую инфраструктуру Сирии. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции».



Также Муаллем отметил, что США пользуются коалицией как прикрытием, чтобы продлить войну в Сирии на максимально возможное время.



