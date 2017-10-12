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    Суд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса. аресты, Владимир, ДТП, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса

    Суд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса

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    Суд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса

    Суд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса

    Суд арестовал организатора поездки разбившегося под Владимиром автобуса

      В деле о гибели 17 человек в ДТП под Владимиром появился новый фигурант. Сегодня Мещанский суд Москвы арестовал организатора поездки автобуса Байдуллу Налтаева.

      Сыщики выяснили, что Налтаев занимался поиском пассажиров, собирал деньги и организовывал поездку.

      Елена Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «Организатором перевозки являлся Байдулла Налтаев, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. Следует отметить, что незаконный транзит иностранных граждан без документов он осуществлял за денежное вознаграждение — пять тысяч рублей с каждого пассажира».

      По ходатайству следователя суд избрал Налтаеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», передает корреспондент НТВ Юлия Облицова.

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      Катастрофа под Владимиром: вещи пассажиров автобуса раскидало на сотни метров
      Смертельная авария во Владимирской области произошла в ночь на 6 октября. Автобус заглох на железнодорожном переезде в городе Покров. В салоне находились 57 человек: два водителя и 55 пассажиров. Пассажиры пытались вытолкнуть автобус с путей, но не успели. В автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Петербурга в Нижний Новгород. Все, кто остался в салоне автобуса, погибли. Жертвами аварии стали 17 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших остаются в больнице. Пассажиры, не получившие серьезных травм, были отправлены специальным рейсом в Ташкент.



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