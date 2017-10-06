Катастрофа под Владимиром: вещи пассажиров автобуса раскидало на сотни метров

Врачи отказались от транспортировки в Москву пострадавших в ДТП с автобусом и пассажирским поездом во Владимирской области. Решение принято после консультации со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля.
По данным Минздрава, в ДТП погибли 16 человек. В больницах области остаются пятеро пострадавших, среди них — двое детей.
Страшная катастрофа произошла в половине четвертого утра, в районе станции Покров под Владимиром. На ужасающих кадрах, снятых очевидцами, видно, что автобус серьезно деформирован, а вещи пассажиров раскиданы в радиусе нескольких сотен метров.
Тех, кто не пострадал, отвезли в пункт временного размещения, там работает съемочная группа НТВ. В каких условиях находятся пассажиры находятся и когда они смогут продолжить путь — рассказывает корреспондент НТВ Дарья Масалова.
Страшная катастрофа произошла в половине четвертого утра, в районе станции Покров под Владимиром. На ужасающих кадрах, снятых очевидцами, видно, что автобус серьезно деформирован, а вещи пассажиров раскиданы в радиусе нескольких сотен метров.
Тех, кто не пострадал, отвезли в пункт временного размещения, там работает съемочная группа НТВ. В каких условиях находятся пассажиры находятся и когда они смогут продолжить путь — рассказывает корреспондент НТВ Дарья Масалова.
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