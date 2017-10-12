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    Госдума подготовит ответ на снятие российских флагов с генконсульства в США

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    Госдума подготовит ответ на снятие российских флагов с генконсульства в США

    Госдума подготовит ответ на снятие российских флагов с генконсульства в США

    Спикер Госдумы поручил проработать вопрос о реакции на снятие флагов РФ со зданий генконсульства и торгпредства в США.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил не откладывая проработать варианты ответа на снятие российских флагов со зданий генконсульства и торгпредства РФ в США. Об этом он заявил в четверг при обсуждении повестки дня, передает ТАСС. Вопросом будет заниматься первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

    Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Давайте поручим Александру Жукову, он у нас отвечает за взаимодействие с парламентом США, поработать этот вопрос вместе с профильным комитетом и внести предложения не откладывая».

    Ранее о намерении отменить визит российской делегации в США в связи со снятием флагов заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, оскорбление государственных символов — «последнее, до чего можно опуститься в двусторонних отношениях».

    смотретьВ США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов
    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов
    Напомним, в начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. А накануне со зданий генконсульства и торгпредства были сняты российские флаги.

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