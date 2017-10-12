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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура

    Делегация РФ может отменить поездку в США из-за спущенных российских флагов

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    Делегация РФ может отменить поездку в США из-за спущенных российских флагов

    Делегация РФ может отменить поездку в США <nobr>из-за</nobr> спущенных российских флагов

    Делегация российских депутатов рассматривает возможность отмены поездки в США из-за снятия российских флагов со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

    Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой.

    Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Я думаю, что Дума реагировать не должна. Я думаю, должна реагировать исполнительная власть, Министерство иностранных дел. Но мы рассматриваем как меру возможность отказа от поездки в США. Одна из наших делегаций может отказаться от поездки».

    Парламентарий отметил, что пока эта информация носит неофициальный характер, и не стал раскрывать подробностей. Однако добавил, что «оскорбление государственных символов — последнее, до чего можно опуститься в двусторонних отношениях», передает РИА Новости.

    Между тем в МИД РФ уже заявили, что российская сторона прорабатывает ответные меры в отношении США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, своими действиями «власти США согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории Российской Федерации».

    Захарова также обратила внимание, что Москва не раз напоминала Вашингтону о том, что главным принципом дипломатии остается принцип взаимности.

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Напомним, в начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. А накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в американской столице были сняты российские флаги.

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