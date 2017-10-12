Гособвинение показало в суде запись передачи взятки Улюкаеву

Гособвинение показало в суде запись встречи Улюкаева с Сечиным, на которой глава «Роснефти» передал
экс-министру взятку.
В суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в четверг показали видеозапись, на которой экс-министр принимает от главы «Роснефти» взятку, сообщает РИА Новости. На записи видно, что сумка с деньгами стоит во дворе «Роснефти», под елкой возле гаража, где припаркован автомобиль экс-министра. Сечин указал Улюкаеву на сумку, извинившись, что не удалось собрать деньги раньше, после чего Улюкаев ее взял.
Ранее прокурор сообщил, что на заседании будет также воспроизведена аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договорились, что экс-министр приедет в «Роснефть», передает «Интерфакс». Обе записи являются вещественными доказательствами по делу.
Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин согласился на оперативный эксперимент, в ходе которого передал Улюкаеву 2 млн долларов, и момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства. Сам Улюкаев утверждает, что его заставили взять деньги.
Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, которого обвиняют в уголовном преступлении.
Ранее прокурор сообщил, что на заседании будет также воспроизведена аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договорились, что экс-министр приедет в «Роснефть», передает «Интерфакс». Обе записи являются вещественными доказательствами по делу.
Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин согласился на оперативный эксперимент, в ходе которого передал Улюкаеву 2 млн долларов, и момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства. Сам Улюкаев утверждает, что его заставили взять деньги.
Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, которого обвиняют в уголовном преступлении.
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