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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура

    Гособвинение показало в суде запись передачи взятки Улюкаеву

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    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Гособвинение показало в суде запись передачи взятки Улюкаеву

    Гособвинение показало в суде запись передачи взятки Улюкаеву

    Гособвинение показало в суде запись передачи взятки Улюкаеву
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Гособвинение показало в суде запись встречи Улюкаева с Сечиным, на которой глава «Роснефти» передал экс-министру взятку.

    В суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в четверг показали видеозапись, на которой экс-министр принимает от главы «Роснефти» взятку, сообщает РИА Новости. На записи видно, что сумка с деньгами стоит во дворе «Роснефти», под елкой возле гаража, где припаркован автомобиль экс-министра. Сечин указал Улюкаеву на сумку, извинившись, что не удалось собрать деньги раньше, после чего Улюкаев ее взял.

    Ранее прокурор сообщил, что на заседании будет также воспроизведена аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договорились, что экс-министр приедет в «Роснефть», передает «Интерфакс». Обе записи являются вещественными доказательствами по делу.

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    Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин согласился на оперативный эксперимент, в ходе которого передал Улюкаеву 2 млн долларов, и момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства. Сам Улюкаев утверждает, что его заставили взять деньги.

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