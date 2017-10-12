Улюкаев перед заседанием суда начал читать «Процесс» Кафки

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки и отправленный под домашний арест, начал читать роман «Процесс» Франца Кафки.
Об этом бывший министр рассказал журналистам в замоскворецком суде Москвы, где рассматривается его дело.
Алексей Улюкаев: «Сейчас читаю Кафку, „Процесс“».
Ранее Улюкаев уже говорил, что под домашним арестом много читает. Так, до этого экс-министр обращался к творчеству Чехова и читал роман «Посторонний» Альбера Камю, где также затрагивается тема судебного разбирательства.
«Процесс» — одно из самых известных произведений Франца Кафки. В романе рассказывается история человека, арестованного по непонятным ему обвинениям. Герой романа пытается выяснить, какое именно преступление совершил, но ему это не удается. Начинается роман ставшей уже хрестоматийной фразой: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».
Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, которого обвиняют в уголовном преступлении. По данным следствия, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент.
Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства.
Алексей Улюкаев: «Сейчас читаю Кафку, „Процесс“».
Ранее Улюкаев уже говорил, что под домашним арестом много читает. Так, до этого экс-министр обращался к творчеству Чехова и читал роман «Посторонний» Альбера Камю, где также затрагивается тема судебного разбирательства.
«Процесс» — одно из самых известных произведений Франца Кафки. В романе рассказывается история человека, арестованного по непонятным ему обвинениям. Герой романа пытается выяснить, какое именно преступление совершил, но ему это не удается. Начинается роман ставшей уже хрестоматийной фразой: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».
Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, которого обвиняют в уголовном преступлении. По данным следствия, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент.
Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства.
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