Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
Онлайн на сайте
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура

    Улюкаев перед заседанием суда начал читать «Процесс» Кафки

    2 комментария
    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Улюкаев перед заседанием суда начал читать «Процесс» Кафки

    Улюкаев перед заседанием суда начал читать «Процесс» Кафки

    Улюкаев перед заседанием суда начал читать «Процесс» Кафки
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки и отправленный под домашний арест, начал читать роман «Процесс» Франца Кафки.

    Об этом бывший министр рассказал журналистам в замоскворецком суде Москвы, где рассматривается его дело.

    Алексей Улюкаев: «Сейчас читаю Кафку, „Процесс“».

    Ранее Улюкаев уже говорил, что под домашним арестом много читает. Так, до этого экс-министр обращался к творчеству Чехова и читал роман «Посторонний» Альбера Камю, где также затрагивается тема судебного разбирательства.

    «Процесс» — одно из самых известных произведений Франца Кафки. В романе рассказывается история человека, арестованного по непонятным ему обвинениям. Герой романа пытается выяснить, какое именно преступление совершил, но ему это не удается. Начинается роман ставшей уже хрестоматийной фразой: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Напомним, Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, которого обвиняют в уголовном преступлении. По данным следствия, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент.

    смотретьЗолото, часы и дирхамы: прокурор раскрыл содержимое сейфа Улюкаева
    Золото, часы и дирхамы: прокурор раскрыл содержимое сейфа Улюкаева
    Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с продуктами собственного производства.



    Новости по теме

    Дело Улюкаева

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru