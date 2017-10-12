Российский посол призвал США одуматься и прекратить захват дипсобственности

Флаги, снятые американскими властями со зданий российского генконсульства в
Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне, российское посольство требует немедленно вернуть на место.
Торгпред нашей страны в Соединенных Штатах Александр Стадник назвал такие действия американских властей «наглой провокацией», а посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, как Москва может на это ответить. Дипломат выразил надежду, что Вашингтон одумается.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь. Я хочу верить, что сам Вашингтон одумается, будут сделаны правильные выводы из наших слов и наши отношения нормализуются».
Дипломат подчеркнул, что Россия «выступала и выступает за налаживание прагматичного двустороннего сотрудничества с США», передают Вести.Ru.
Анатолий Антонов: «Мне приходились неоднократно говорить, мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества».
Антонов отметил, что Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и «несут особую ответственность за международный мир и безопасность».
Российский посол в США напомнил о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях министерской недели 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Анатолий Антонов: «Я присутствовал на этом мероприятии. У меня осталось очень положительное впечатление, мне казалось, что конструктивный разговор двух министров закладывает хорошую основу для того, чтобы прервать череду ненужных никому действий со стороны США и задуматься над тем, что надо сделать нам вместе для того, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень».
По словам Антонова, «печально, что сегодняшние действия Вашингтона подрывают эту веру и оптимизм».
Ранее российское диппредставительство сообщило о том, что Соединенным Штатам направлен решительный протест в связи со снятием флагов с заблокированных дипломатических объектов в Сан-Франциско. Позднее в Госдепартаменте США объяснили, что флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли представители американских властей и положили в здания на хранение.
Соединенные Штаты 3 сентября закрыли торговое представительство России в американской столице и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали прекратить деятельность генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Москве дали срок до 1 октября, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь. Я хочу верить, что сам Вашингтон одумается, будут сделаны правильные выводы из наших слов и наши отношения нормализуются».
Дипломат подчеркнул, что Россия «выступала и выступает за налаживание прагматичного двустороннего сотрудничества с США», передают Вести.Ru.
Анатолий Антонов: «Мне приходились неоднократно говорить, мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества».
Антонов отметил, что Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и «несут особую ответственность за международный мир и безопасность».
Российский посол в США напомнил о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях министерской недели 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Анатолий Антонов: «Я присутствовал на этом мероприятии. У меня осталось очень положительное впечатление, мне казалось, что конструктивный разговор двух министров закладывает хорошую основу для того, чтобы прервать череду ненужных никому действий со стороны США и задуматься над тем, что надо сделать нам вместе для того, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень».
По словам Антонова, «печально, что сегодняшние действия Вашингтона подрывают эту веру и оптимизм».
Ранее российское диппредставительство сообщило о том, что Соединенным Штатам направлен решительный протест в связи со снятием флагов с заблокированных дипломатических объектов в Сан-Франциско. Позднее в Госдепартаменте США объяснили, что флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли представители американских властей и положили в здания на хранение.
Соединенные Штаты 3 сентября закрыли торговое представительство России в американской столице и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали прекратить деятельность генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Москве дали срок до 1 октября, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи.
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