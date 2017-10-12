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    Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма

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    • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko
    Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма

    Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма

    Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма
  • Фото: Reuters © 2017, Vasily Fedosenko

    • Глава МИД Украины направил Венгрии ноту протеста с требованием запретить проведение запланированной на 13 октября в Будапеште акции «Самоопределение для Закарпатья».

    Министр иностранных дел Украины сообщил в соцсетях, что направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья».

    Павел Климкин, глава МИД Украины: «Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом „Самоопределение для Закарпатья“. Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины».

    Напомним, отношения между Венгрией и Украиной обострились после того, как Будапешт выступил с резкой критикой в адрес Украины из-за подписанного президентом страны Петром Порошенко закона об образовании, пригрозив даже ввести экономические санкции.

    смотретьВенгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины
    Венгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины
    Новый украинский закон об образовании, в соответствии с которым преподавание на языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе, вызвало негативную реакцию в ряде стран. Власти Венгрии заявили, что не допустят вступления Украины в ЕС и выступили с призывом пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с организацией.

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