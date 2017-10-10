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    Венгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины

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    Венгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины

    Венгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины

    Будапешт выступил за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за принятой Киевом новой реформы образования.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, скандальный закон об образовании нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

    Петер Сиярто, глава МИД Венгрии: «Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках».

    Сиярто также добавил, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев, сообщает РИА Новости.

    Напомним, новая реформа образования на Украине вызвала резкую критику соседних стран.

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    Узнав, что теперь из украинских школ будут изгоняться все языки, кроме украинского, Будапешт заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину и отказался принимать Порошенко в Бухаресте.

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