Венгрия потребовала пересмотра соглашения о евроассоциации Украины

Будапешт выступил за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом
из-за принятой Киевом новой реформы образования.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, скандальный закон об образовании нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.
Петер Сиярто, глава МИД Венгрии: «Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках».
Сиярто также добавил, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев, сообщает РИА Новости.
Напомним, новая реформа образования на Украине вызвала резкую критику соседних стран.
Узнав, что теперь из украинских школ будут изгоняться все языки, кроме украинского, Будапешт заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину и отказался принимать Порошенко в Бухаресте.
Петер Сиярто, глава МИД Венгрии: «Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках».
Сиярто также добавил, что единственный способ повлиять на ситуацию — усилить международное давление на Киев, сообщает РИА Новости.
Напомним, новая реформа образования на Украине вызвала резкую критику соседних стран.
Узнав, что теперь из украинских школ будут изгоняться все языки, кроме украинского, Будапешт заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину и отказался принимать Порошенко в Бухаресте.
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