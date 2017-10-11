Политическая кома: чем грозит Европе каталонский сепаратизм

Мадрид потребовал от Каталонии разъяснить вопрос с ее независимостью. Испанские власти обвинили главу автономии Карлеса Пучдемона в создании умышленной путаницы. Накануне он подписал Декларацию о суверенитете «Республики Каталонии», при этом заявив, что действие этой декларации пока «приостанавливается».
Барселона надеялась начать диалог с Мадридом на равных, однако там от такого предложения категорически отказались, назвав все происходящее шантажом. Сам Карлес Пучдемон вскоре может быть арестован, а самоуправление Каталонии приостановлено.
Накал страстей в Каталонии, почти тысяча пострадавших от жестких мер центральных испанских властей, убедительный (90%) результат голосования — все говорило в пользу того, что во вторник вечером произойдет историческое событие и Каталония объявит о своей независимости. Но глава автономии Карлес Пучдемон принял в последний момент двойственное решение. С одной стороны, он принял мандат населения на провозглашение отдельного государства, подписал декларацию об учреждении независимой Каталонии и тут же приостановил этот процесс с целью переговоров с правительством Испании.
Налицо попытка политического лавирования. Пучдемон представляет партии, которые любой ценой стремятся отделиться от Испании. Лишиться их поддержки — означает конец карьеры Пучдемона, поэтому и поставлена подпись под Декларацией о независимости. Но Пучдемон не самоубийца. Пойди он до конца — и неизбежна резкая реакция Мадрида, уже показавшего, что он готов на все. Испанский премьер Мариано Рахой официально направил Пучдемону запрос: провозгласил тот независимость или нет?
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Мы хотим знать, что скажет господин Пучдемон. Мы хотим, чтобы граждане Испании жили снова в нормальных условиях. Сейчас наша демократия переживает один из самых сложных моментов в истории».
Расчет Рахоя очевиден. Если ответ Пучдемона будет «да», то Рахой вправе задействовать 155-ю статью испанской конституции и поставить Каталонию под управление центральной власти. Не исключено, что самого Пучдемона арестуют. А если скажет «нет», то сторонники Пучдемона обвинят его в предательстве. Подобные голоса уже раздаются. Словом, Пучдемон, стараясь усидеть на двух стульях, оказался в очень сложной ситуации. На стороне Мадрида — государства Евросоюза, которые усматривают в каталонском сепаратизме угрозу европейскому единству, и без того поставленному под вопрос действиями Великобритании.
Валдис Домбровскис, европейский комиссар по финансовой стабильности: «Комиссия внимательно следит за ситуацией в Испании и снова призывает к полному уважению конституционного строя страны. Мы верим, что испанские государственные институты, премьер-министр Рахой, с ним на постоянной связи находится Жан-Клод Юнкер, и все политические силы нацелены на то, чтобы решить ситуацию в рамках конституции. И мы поддерживаем эти усилия для преодоления раздробленности в стране».
Переговоры о независимости с Мадридом, конечно, исключены, но в центре обеспокоены миллионным размахом движения в Каталонии за самостоятельность. Поэтому речь может идти о расширении прав автономии. Каталонцам, например, очень не нравится, что они отчисляют в общую казну 8% своего ВВП. Та же Бавария в Германии — всего 1%.
Если Мадрид упрется и пойдет на открытое противостояние, по примеру Киева в отношениях с Донбассом, то это может закончиться еще одной так называемой антитеррористической операцией (АТО) на континенте.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
Накал страстей в Каталонии, почти тысяча пострадавших от жестких мер центральных испанских властей, убедительный (90%) результат голосования — все говорило в пользу того, что во вторник вечером произойдет историческое событие и Каталония объявит о своей независимости. Но глава автономии Карлес Пучдемон принял в последний момент двойственное решение. С одной стороны, он принял мандат населения на провозглашение отдельного государства, подписал декларацию об учреждении независимой Каталонии и тут же приостановил этот процесс с целью переговоров с правительством Испании.
Налицо попытка политического лавирования. Пучдемон представляет партии, которые любой ценой стремятся отделиться от Испании. Лишиться их поддержки — означает конец карьеры Пучдемона, поэтому и поставлена подпись под Декларацией о независимости. Но Пучдемон не самоубийца. Пойди он до конца — и неизбежна резкая реакция Мадрида, уже показавшего, что он готов на все. Испанский премьер Мариано Рахой официально направил Пучдемону запрос: провозгласил тот независимость или нет?
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Мы хотим знать, что скажет господин Пучдемон. Мы хотим, чтобы граждане Испании жили снова в нормальных условиях. Сейчас наша демократия переживает один из самых сложных моментов в истории».
Расчет Рахоя очевиден. Если ответ Пучдемона будет «да», то Рахой вправе задействовать 155-ю статью испанской конституции и поставить Каталонию под управление центральной власти. Не исключено, что самого Пучдемона арестуют. А если скажет «нет», то сторонники Пучдемона обвинят его в предательстве. Подобные голоса уже раздаются. Словом, Пучдемон, стараясь усидеть на двух стульях, оказался в очень сложной ситуации. На стороне Мадрида — государства Евросоюза, которые усматривают в каталонском сепаратизме угрозу европейскому единству, и без того поставленному под вопрос действиями Великобритании.
Валдис Домбровскис, европейский комиссар по финансовой стабильности: «Комиссия внимательно следит за ситуацией в Испании и снова призывает к полному уважению конституционного строя страны. Мы верим, что испанские государственные институты, премьер-министр Рахой, с ним на постоянной связи находится Жан-Клод Юнкер, и все политические силы нацелены на то, чтобы решить ситуацию в рамках конституции. И мы поддерживаем эти усилия для преодоления раздробленности в стране».
Переговоры о независимости с Мадридом, конечно, исключены, но в центре обеспокоены миллионным размахом движения в Каталонии за самостоятельность. Поэтому речь может идти о расширении прав автономии. Каталонцам, например, очень не нравится, что они отчисляют в общую казну 8% своего ВВП. Та же Бавария в Германии — всего 1%.
Если Мадрид упрется и пойдет на открытое противостояние, по примеру Киева в отношениях с Донбассом, то это может закончиться еще одной так называемой антитеррористической операцией (АТО) на континенте.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
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