В центре Москвы активисты сняли с дома мемориальную доску Немцову

В российской столице с дома Климентовском переулке исчезла памятная табличка, установленная в память об убитом политике Борисе Немцове.
По информации ТАСС, мемориальную доску демонтировали активисты общественного движения SERB и доставили ее в полицию.
Игорь Бекетов, лидер движения SERB: «Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов. Снята доска была с фасада дома №9 в Климентовском переулке. Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме».
По словам Бекетова, участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, «имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком».
Месяц назад, 12 сентября, активисты движения уже демонтировали деревянную доску Немцову и пожаловались в правоохранительные органы на установивших ее лиц. Ранее представитель департамента культурного наследия Москвы заявил, что эта мемориальная доска была установлена 7 сентября без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Игорь Бекетов, лидер движения SERB: «Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов. Снята доска была с фасада дома №9 в Климентовском переулке. Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме».
По словам Бекетова, участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, «имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком».
Месяц назад, 12 сентября, активисты движения уже демонтировали деревянную доску Немцову и пожаловались в правоохранительные органы на установивших ее лиц. Ранее представитель департамента культурного наследия Москвы заявил, что эта мемориальная доска была установлена 7 сентября без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности.
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