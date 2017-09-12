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  • 12.09, 11:04

    В Москве с фасада дома Немцова сняли мемориальную доску

    3 комментария
    • Татьяна Тихонович / facebook.com
    В Москве с фасада дома Немцова сняли мемориальную доску

    В Москве с фасада дома Немцова сняли мемориальную доску

    В Москве с фасада дома Немцова сняли мемориальную доску
  • Татьяна Тихонович / facebook.com

    • Жители Москвы сообщили, что установленную в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове мемориальную табличку сняли ночью.

    С дома на Малой Ордынке, где жил оппозиционер Борис Немцов, исчезла памятная табличка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, опубликовав несколько фотографий.

    Табличка в память об убитом Борисе Немцове была установлена 7 сентября по решению жильцов дома на Ордынке. Однако в мэрии Москвы заявили, что мемориал создан незаконно, и пообещали, что он будет демонтирован «за счет инициаторов». Жители дома настаивают, что стены дома являются общим имуществом, а табличка — их собственностью.

    Согласно закону, памятники и мемориальные доски в Москве устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Через пять лет — для Героев России и Советского Союза. Через два года — в случае особого решения комиссии по увековечению памяти.

    смотретьОсужденные за убийство Немцова улыбались и показывали знак победы
    Осужденные за убийство Немцова улыбались и показывали знак победы
    Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика были признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет заключения.

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