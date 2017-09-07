Власти Москвы назвали беззаконием установку мемориальной доски Немцову

Власти Москвы заявили, что потребуют демонтировать мемориальную доску, установленную в память о Борисе Немцове на стене его дома.
Как отметили в столичном департаменте культурного наследия, в ситуации с памятной доской Немцову «ничего законного нет, одно беззаконие».
Теперь доску необходимо будет демонтировать «за счет инициаторов, которые это сделали незаконно», передает ТАСС.
Ранее оппозиционный политик Илья Яшин сообщил, что в Москве на стене дома, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная табличка. При этом он заявил, что установку мемориала на голосовании поддержали жильцы дома.
Отметим, что согласно правилам, памятники и мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Исключения делаются для Героев России и Советского Союза, а также в случае особого решения комиссии по увековечению памяти.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика были признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет заключения.
Теперь доску необходимо будет демонтировать «за счет инициаторов, которые это сделали незаконно», передает ТАСС.
Ранее оппозиционный политик Илья Яшин сообщил, что в Москве на стене дома, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная табличка. При этом он заявил, что установку мемориала на голосовании поддержали жильцы дома.
Сегодня на стене дома, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная табличка.Опубликовано Ильей Яшиным 7 сентября 2017 г.
Все сделано в соответствии с законом: ж…
Отметим, что согласно правилам, памятники и мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Исключения делаются для Героев России и Советского Союза, а также в случае особого решения комиссии по увековечению памяти.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Виновными в убийстве политика были признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет заключения.
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