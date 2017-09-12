В мэрии Москвы прокомментировали демонтаж мемориальной доски Немцову

Мемориальная доска на доме, где жил Борис Немцов, рано или поздно должна быть демонтирована, так как ее установили самовольно, заявили в столичной мэрии.
Вице-мэр Москвы Леонид Печатников подчеркнул, что существующие правила касаются всех мемориальных досок, а жильцы дома не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове.
Леонид Печатников, вице-мэр Москвы: «Есть постановление правительства города о порядке установки мемориальных досок. Любая мемориальная доска, которая повешена с нарушением закона, будет демонтирована».
При этом Печатников напомнил, что ранее доска, которую самовольно установили в память о Людмиле Гурченко, была демонтирована, несмотря на то, что она «была любимицей всей страны, и вряд ли можно было найти человека, который бы возражал против увековечивания ее памяти», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее активисты незарегистрированного движения SERB заявили, что демонтировали мемориальную доску с именем Бориса Немцова с дома на Малой Ордынке в центре Москвы, где жил оппозиционер. Табличку 7 сентября установили по решению жильцов дома, однако в московской мэрии заявили, что мемориал создан незаконно и будет демонтирован «за счет инициаторов».
Отметим, что в соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после совершившегося исторического события или смерти увековечиваемого лица. На зданиях, где трудился гражданин, мемориальная доска может быть установлена по решению комиссии по увековечиванию памяти не ранее, чем через 2 года.
Леонид Печатников, вице-мэр Москвы: «Есть постановление правительства города о порядке установки мемориальных досок. Любая мемориальная доска, которая повешена с нарушением закона, будет демонтирована».
При этом Печатников напомнил, что ранее доска, которую самовольно установили в память о Людмиле Гурченко, была демонтирована, несмотря на то, что она «была любимицей всей страны, и вряд ли можно было найти человека, который бы возражал против увековечивания ее памяти», передает «Интерфакс».
Напомним, ранее активисты незарегистрированного движения SERB заявили, что демонтировали мемориальную доску с именем Бориса Немцова с дома на Малой Ордынке в центре Москвы, где жил оппозиционер. Табличку 7 сентября установили по решению жильцов дома, однако в московской мэрии заявили, что мемориал создан незаконно и будет демонтирован «за счет инициаторов».
Отметим, что в соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после совершившегося исторического события или смерти увековечиваемого лица. На зданиях, где трудился гражданин, мемориальная доска может быть установлена по решению комиссии по увековечиванию памяти не ранее, чем через 2 года.
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