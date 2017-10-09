Торговцы считают причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону поджог

Всю минувшую ночь тушили пожар в
Ростове-на-Дону, где горел крупнейший вещевой рынок города «Темерник».
Жертв удалось избежать, но работу пожарных сильно осложняли продавцы, которые через оцепление пытались прорваться в горящие помещения, чтобы забрать свой товар. Начать тушение огня удалось только после прибытия ОМОНа и Росгвардии.
На рынке торговали в основном не местные, а приезжие из Китая, Закавказья и стран Центральной Азии. Торговцы считают, что причина пожара — это поджог.
В районе рынка «Темерник» идет бурное строительство жилых домов. Там совсем недавно появилось сразу несколько новых кварталов, и рынок мог кому-то мешать. Но приоритетную версию следствие пока не называет.
На рынке торговали в основном не местные, а приезжие из Китая, Закавказья и стран Центральной Азии. Торговцы считают, что причина пожара — это поджог.
В районе рынка «Темерник» идет бурное строительство жилых домов. Там совсем недавно появилось сразу несколько новых кварталов, и рынок мог кому-то мешать. Но приоритетную версию следствие пока не называет.
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