Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Торговцы считают причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону поджог. Ростов-на-Дону, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТорговцы считают причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону поджог

    Торговцы считают причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону поджог

    комментировать
    Торговцы считают причиной пожара на рынке в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> поджог

    Торговцы считают причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону поджог

    Торговцы считают причиной пожара на рынке в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> поджог

      Всю минувшую ночь тушили пожар в Ростове-на-Дону, где горел крупнейший вещевой рынок города «Темерник».

      Жертв удалось избежать, но работу пожарных сильно осложняли продавцы, которые через оцепление пытались прорваться в горящие помещения, чтобы забрать свой товар. Начать тушение огня удалось только после прибытия ОМОНа и Росгвардии.

      На рынке торговали в основном не местные, а приезжие из Китая, Закавказья и стран Центральной Азии. Торговцы считают, что причина пожара — это поджог.

      В районе рынка «Темерник» идет бурное строительство жилых домов. Там совсем недавно появилось сразу несколько новых кварталов, и рынок мог кому-то мешать. Но приоритетную версию следствие пока не называет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru