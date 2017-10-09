Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на Дону принес миллионные убытки

Пожар в
Ростове-на Дону, где загорелся самый большой в городе вещевой рынок, локализован. Сейчас владельцы сгоревших павильонов подсчитывают убытки.
По предварительным данным, огонь уничтожил имущество на несколько миллионов рублей.
Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Крыша здания вскоре обвалилась. Пожару почти сразу присвоили четвертую категорию сложности. Однако опасность не остановила отчаянных продавцов: в считаных метрах от возгорания они пытались спасти товар.
Сейчас в районе рынка введен режим чрезвычайной ситуации. Движение перекрыто, продолжается проливка и разбор поврежденных конструкций.
Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Крыша здания вскоре обвалилась. Пожару почти сразу присвоили четвертую категорию сложности. Однако опасность не остановила отчаянных продавцов: в считаных метрах от возгорания они пытались спасти товар.
Сейчас в районе рынка введен режим чрезвычайной ситуации. Движение перекрыто, продолжается проливка и разбор поврежденных конструкций.
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