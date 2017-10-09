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    Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на Дону принес миллионные убытки. Ростов, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на Дону принес миллионные убытки

    Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на Дону принес миллионные убытки

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    Пожар на крупнейшем вещевом рынке <nobr>Ростова-на</nobr> Дону принес миллионные убытки

    Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на Дону принес миллионные убытки

    Пожар на крупнейшем вещевом рынке <nobr>Ростова-на</nobr> Дону принес миллионные убытки

      Пожар в Ростове-на Дону, где загорелся самый большой в городе вещевой рынок, локализован. Сейчас владельцы сгоревших павильонов подсчитывают убытки.

      По предварительным данным, огонь уничтожил имущество на несколько миллионов рублей.

      Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Крыша здания вскоре обвалилась. Пожару почти сразу присвоили четвертую категорию сложности. Однако опасность не остановила отчаянных продавцов: в считаных метрах от возгорания они пытались спасти товар.

      Сейчас в районе рынка введен режим чрезвычайной ситуации. Движение перекрыто, продолжается проливка и разбор поврежденных конструкций.

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