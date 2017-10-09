Работники горящего в Ростове-на-Дону рынка пытаются спасти товар

Работники и арендаторы торговых точек горящего крупнейшего в
Ростове-на-Дону оптового вещевого рынка региона «Восточный» сумели спасти небольшую часть товара.
Напомним, в воскресенье вечером произошел пожар на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Пожару был присвоен повышенный 4-й ранг сложности. В настоящее время огнем охвачено 6 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля, в тушении задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Пожар был локализован, угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
Тамара, работник рынка: «Мне позвонили и сказали, что пожар на „Верхнем Темернике“ (народное название рынка „Восточный“ — прим.). Успели вытащить товар всего на 50–100 тысяч рублей, было намного больше. Не знаем, что делать с товаром, машины сюда не пускают».
В спасении товара участвуют также те, кто работает на уцелевших точках (горит только часть рынка), передает ТАСС.
Аида, продавец: «Нам позвонили, сказали — пожар на рынке. Мы приехали, стали людям помогать выносить товар. Мой товар на „нижнем“ рынке, там не горит, здесь кто успел — вынесли, а многие нет».
Как сообщили в региональном центре МЧС России, в очаге пожара — контейнеры с товаром. «Восточный» — самый крупный оптовый вещевой рынок Ростова и области. На месте десятки людей сидят вокруг рынка на тюках с товаром.
Тамара, работник рынка: «Мне позвонили и сказали, что пожар на „Верхнем Темернике“ (народное название рынка „Восточный“ — прим.). Успели вытащить товар всего на 50–100 тысяч рублей, было намного больше. Не знаем, что делать с товаром, машины сюда не пускают».
В спасении товара участвуют также те, кто работает на уцелевших точках (горит только часть рынка), передает ТАСС.
Аида, продавец: «Нам позвонили, сказали — пожар на рынке. Мы приехали, стали людям помогать выносить товар. Мой товар на „нижнем“ рынке, там не горит, здесь кто успел — вынесли, а многие нет».
Как сообщили в региональном центре МЧС России, в очаге пожара — контейнеры с товаром. «Восточный» — самый крупный оптовый вещевой рынок Ростова и области. На месте десятки людей сидят вокруг рынка на тюках с товаром.
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