Работники горящего в Ростове-на-Дону рынка пытаются спасти товар

И снова крупный #пожар в Ростове-на-Дону. В эти минуты горит вещевой рынок Темерник. #внебетв #внеберостова #ростовдон #ростовмойгород #rostov_rnd #rostovgorod #rostovondon #rostovnews #vnebetv #vkurserostov

Публикация от Аэросьемка в Ростове-на-Дону 🚁 (@vnebetv) Окт 8 2017 в 2:40 PDT