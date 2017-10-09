«Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

Площадь пожара на оптовом рынке в
Ростове-на-Дону увеличилась до 5 тыс. кв. м.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, «последняя информация — 5 тысяч квадратных метров, более 90 человек работают».
По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет. Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.
Из сообщения МЧС: «Эвакуации людей не проводилось, рынок во время пожара был пустой. Угрозы близлежащим зданиям нет, в настоящее время весь вещевой рынок оцеплен».
Тем временем жители города сообщают, что едкий дым распространился в окрестностях горящего рынка. В соцсетях также началось бурное обсуждение пожара. В том числе, информация о «целой куче сирен», которая проезжает мимо.
По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет. Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.
Из сообщения МЧС: «Эвакуации людей не проводилось, рынок во время пожара был пустой. Угрозы близлежащим зданиям нет, в настоящее время весь вещевой рынок оцеплен».
Тем временем жители города сообщают, что едкий дым распространился в окрестностях горящего рынка. В соцсетях также началось бурное обсуждение пожара. В том числе, информация о «целой куче сирен», которая проезжает мимо.
Похоже в Ростове больше нет рынка Темерник. Видео: @tanyachernyavskaya_81/ #rostov#rostovnadonu#ростов#ростов_на_дону#ростовдон#161#161rus#161регион#рнд#ростовпапа#ростов#ростовнадону#мойростов#ростове#батайск#новочеркасск#азов#аксай#161#западный#северный#левенцовка#александровка#нахичевань#таганрог#rnd#rostovdon#rostovgorod
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