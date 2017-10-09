«Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

Ситуация на данный момент! Автор: @irin7275. Присылайте свои фотографии в Директ, а также используйте наш хэштег: #Ростовмойгород. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #vscorostov #rnd #rostov #Ростов #Ростовпапа #Ростовдон #Ростовнадону

Публикация от Ростов-на-Дону — Наш Город (@my.rostov) Окт 8 2017 в 2:11 PDT