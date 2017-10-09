Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники
    «Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке. Ростов-на-Дону, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

    «Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

    комментировать
    • Кадр из видео: rostovnadonu /vk.com
    «Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

    «Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке

    «Страшно»: ростовчане шокированы мощным пожаром на рынке
    • Кадр из видео: rostovnadonu /vk.com

      • Площадь пожара на оптовом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 5 тыс. кв. м.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, «последняя информация — 5 тысяч квадратных метров, более 90 человек работают».

      По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет. Огонь тушат 75 человек и 24 единицы техники.

      Из сообщения МЧС: «Эвакуации людей не проводилось, рынок во время пожара был пустой. Угрозы близлежащим зданиям нет, в настоящее время весь вещевой рынок оцеплен».

      Тем временем жители города сообщают, что едкий дым распространился в окрестностях горящего рынка. В соцсетях также началось бурное обсуждение пожара. В том числе, информация о «целой куче сирен», которая проезжает мимо.







      #пожар 🔥🔥🔥#горитрынок #тимерник #ростовнадону #рнд #ростов #рнд161

      Публикация от 🌹Дарья Геслер🌹 (@daria_gesler)






      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru