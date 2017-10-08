Крупный пожар произошел на рынке в Ростове-на-Дону: видео

Рынок на площади 1,2 тыс. кв. метров горит в
Ростове-на-Дону. Пожару присвоен четвертый номер.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, «в 21:08 (мск) поступило сообщение, пожарные работают».
К тушению привлечены 24 единицы техники и 75 человек. Пожару присвоен четвертый номер (повышенный), площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших нет.
По данным МЧС, пожар произошел в павильоне на оптовом вещевом рынке в микрорайоне Темерник. В МЧС уточнили, что опасности для близлежащих зданий нет.
К тушению привлечены 24 единицы техники и 75 человек. Пожару присвоен четвертый номер (повышенный), площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших нет.
По данным МЧС, пожар произошел в павильоне на оптовом вещевом рынке в микрорайоне Темерник. В МЧС уточнили, что опасности для близлежащих зданий нет.
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