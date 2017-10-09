Все пылает: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Синдика»

Больше 10 часов понадобилось спасателям, чтобы локализовать огромный пожар — огнем были охвачены 55 тысяч квадратных метров гипермаркета стройматериалов «Синдика».
Пострадавших трое, один из них находится в больнице. Всего из торгового центра спасатели эвакуировали более трех тысяч человек.
Пожар в торговом центре в районе Строгино начался еще в воскресенье днем. Загорелся первый этаж. Очень быстро огонь перекинулся на подземную парковку, рассчитанную на пять тысяч машин. Сколько автомобилей там было в этот момент, предстоит узнать следователям. Но очень долго с парковки доносились звуки взрывов.
Один из автовладельцев рассказал журналистам, что сгоревшую машину купил себе в подарок на день рождения, и даже не успел на ней уехать домой. Он пошел в магазин за ковриком, и тут сработала пожарная сигнализация. Через несколько часов обрушилась кровля торгового центра, а затем и секции внешних стен.
Из сообщения очевидца: «Сначала взорвалась машина, потом была эвакуация. Многие сначала не отреагировали, думали, что это учебная просто проверка. Оказалось, что нет, началось возгорание. Снизу начало гореть, потом в центре и в конце. То есть сразу из трех мест началось возгорание».
Сообщается, что концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышает норму. Но жители домов из-за дыма легли спать с плотно закрытыми окнами.
Торговый центр «Синдика» открылся три года назад. Там располагались более полутора тысяч магазинов со строительными и отделочными материалами и товарами для дома. Общая площадь комплекса — 150 тысяч квадратных метров. С пожарных вертолетов на них вылили 600 тонн воды. А на суше с огнем сражаются более ста поливальных машин. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 5 миллиардов рублей.
Пожар в торговом центре в районе Строгино начался еще в воскресенье днем. Загорелся первый этаж. Очень быстро огонь перекинулся на подземную парковку, рассчитанную на пять тысяч машин. Сколько автомобилей там было в этот момент, предстоит узнать следователям. Но очень долго с парковки доносились звуки взрывов.
Один из автовладельцев рассказал журналистам, что сгоревшую машину купил себе в подарок на день рождения, и даже не успел на ней уехать домой. Он пошел в магазин за ковриком, и тут сработала пожарная сигнализация. Через несколько часов обрушилась кровля торгового центра, а затем и секции внешних стен.
Из сообщения очевидца: «Сначала взорвалась машина, потом была эвакуация. Многие сначала не отреагировали, думали, что это учебная просто проверка. Оказалось, что нет, началось возгорание. Снизу начало гореть, потом в центре и в конце. То есть сразу из трех мест началось возгорание».
Сообщается, что концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышает норму. Но жители домов из-за дыма легли спать с плотно закрытыми окнами.
Торговый центр «Синдика» открылся три года назад. Там располагались более полутора тысяч магазинов со строительными и отделочными материалами и товарами для дома. Общая площадь комплекса — 150 тысяч квадратных метров. С пожарных вертолетов на них вылили 600 тонн воды. А на суше с огнем сражаются более ста поливальных машин. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 5 миллиардов рублей.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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