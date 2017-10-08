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    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие

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    • Фото: @konstkrylov / instagram.com
    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие

    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие

    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие
  • Фото: @konstkrylov / instagram.com

    • Площадь обрушения в горящем у МКАД торговом комплексе «Синдика» возросла до 400 квадратных метров.

    В результате пожара в ТЦ, расположенном на 65-м километре МКАД, пострадали два человека. Одного из них госпитализировали. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, передает РИА Новости.

    Минздрав Московской области: «На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно».

    Горящий комплекс продолжает рушиться. Площадь обрушения в ТЦ «Синдика» увеличилась до 400 квадратных метров, передает ТАСС. Спасатели приступили к локализации пожара.

    смотретьТЦ «Синдика» полностью охвачен огнем: обрушилась часть кровли
    ТЦ «Синдика» полностью охвачен огнем: обрушилась часть кровли
    Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Московской области: «Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. Площадь не увеличивается».

    По его словам, в очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.

    Сергей Полетыкин: «Локализация будет в районе 3–4 утра».

    смотретьПлощадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров
    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров
    Возгорание в «Синдике» началось в складских помещениях на цокольном этаже. Пожар перекинулся на парковку, вмещавшую более пяти тысяч машин, а затем охватил все здание.

    Торговый комплекс «Синдика» открылся в 2014-м после масштабной реконструкции. Он специализируется на продаже строительных материалов.

    Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

    Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.


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