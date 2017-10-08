Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие

Площадь обрушения в горящем у МКАД торговом комплексе «Синдика» возросла до 400 квадратных метров.
В результате пожара в ТЦ, расположенном на 65-м километре МКАД, пострадали два человека. Одного из них госпитализировали. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, передает РИА Новости.
Минздрав Московской области: «На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно».
Горящий комплекс продолжает рушиться. Площадь обрушения в ТЦ «Синдика» увеличилась до 400 квадратных метров, передает ТАСС. Спасатели приступили к локализации пожара.
Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Московской области: «Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. Площадь не увеличивается».
По его словам, в очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.
Сергей Полетыкин: «Локализация будет в районе 3–4 утра».
Возгорание в «Синдике» началось в складских помещениях на цокольном этаже. Пожар перекинулся на парковку, вмещавшую более пяти тысяч машин, а затем охватил все здание.
Торговый комплекс «Синдика» открылся в 2014-м после масштабной реконструкции. Он специализируется на продаже строительных материалов.
Минздрав Московской области: «На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского, второму оказали помощь амбулаторно».
Горящий комплекс продолжает рушиться. Площадь обрушения в ТЦ «Синдика» увеличилась до 400 квадратных метров, передает ТАСС. Спасатели приступили к локализации пожара.
Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Московской области: «Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. Площадь не увеличивается».
По его словам, в очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.
Сергей Полетыкин: «Локализация будет в районе 3–4 утра».
Возгорание в «Синдике» началось в складских помещениях на цокольном этаже. Пожар перекинулся на парковку, вмещавшую более пяти тысяч машин, а затем охватил все здание.
Торговый комплекс «Синдика» открылся в 2014-м после масштабной реконструкции. Он специализируется на продаже строительных материалов.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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