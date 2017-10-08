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    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлощадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров

    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров

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    • Фото: @makeuptvorojnik / instagram.com
    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров

    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров

    Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров
    • Фото: @makeuptvorojnik / instagram.com

      • Очаг возгорания в торговом центре «Синдика» находится на цокольном этаже. Площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.

      Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «По предварительным данным, задымление идет из складского помещения на цокольном этаже торгового центра».

      Спасатели сообщают, что все посетители горящего ТЦ, расположенного на 65-м километре МКАД, эвакуированы. Здание заволокло черным дымом.

      Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «Все посетители эвакуированы. По всей площади торгового центра наблюдается сильное задымление».

      Возгоранию на рынке присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В ближайшее время к тушению планируют подключить два вертолета Ка-32. Они уже вылетели на место возгорания, передает ТАСС. Группировку пожарных, работающих на месте, наращивают.

      Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «На место пожара вылетели два вертолета Ка-32».

      смотретьВ Москве горит рынок «Синдика»
      В Москве горит рынок «Синдика»
      Очевидцы сообщают, что в районе горящего здания слышны хлопки. Черный столб дыма, поднимающийся в небо, виден издалека. По данным МЧС, площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.

      Спасатели заявили, что данных о жертвах и пострадавших пока нет. Тем временем на некоторых участках огонь перекинулся на кровлю здания.

      Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

      Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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