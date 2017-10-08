Площадь пожара на рынке «Синдика» увеличилась до 3000 кв. метров

Очаг возгорания в торговом центре «Синдика» находится на цокольном этаже. Площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «По предварительным данным, задымление идет из складского помещения на цокольном этаже торгового центра».
Спасатели сообщают, что все посетители горящего ТЦ, расположенного на 65-м километре МКАД, эвакуированы. Здание заволокло черным дымом.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «Все посетители эвакуированы. По всей площади торгового центра наблюдается сильное задымление».
Возгоранию на рынке присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В ближайшее время к тушению планируют подключить два вертолета Ка-32. Они уже вылетели на место возгорания, передает ТАСС. Группировку пожарных, работающих на месте, наращивают.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «На место пожара вылетели два вертолета Ка-32».
Очевидцы сообщают, что в районе горящего здания слышны хлопки. Черный столб дыма, поднимающийся в небо, виден издалека. По данным МЧС, площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.
Спасатели заявили, что данных о жертвах и пострадавших пока нет. Тем временем на некоторых участках огонь перекинулся на кровлю здания.
Спасатели сообщают, что все посетители горящего ТЦ, расположенного на 65-м километре МКАД, эвакуированы. Здание заволокло черным дымом.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «Все посетители эвакуированы. По всей площади торгового центра наблюдается сильное задымление».
Возгоранию на рынке присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В ближайшее время к тушению планируют подключить два вертолета Ка-32. Они уже вылетели на место возгорания, передает ТАСС. Группировку пожарных, работающих на месте, наращивают.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «На место пожара вылетели два вертолета Ка-32».
Очевидцы сообщают, что в районе горящего здания слышны хлопки. Черный столб дыма, поднимающийся в небо, виден издалека. По данным МЧС, площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.
Спасатели заявили, что данных о жертвах и пострадавших пока нет. Тем временем на некоторых участках огонь перекинулся на кровлю здания.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
Комментарии