ТЦ «Синдика» полностью охвачен огнем: обрушилась часть кровли

В тушении крупного возгорания в торговом комплексе задействованы три вертолета.
Спасатели сообщают, что в торговом комплексе «Синдика» на 65-м километре МКАД во время пожара произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. По данным МЧС, здание полностью охвачено огнем.
Представитель ГУ МЧС по Московской области: «Площадь очагового горения остается 55 тысяч квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров».
По словам источника в экстренных службах Москвы, в ликвидации возгорания участвуют три вертолета, передает ТАСС. Между тем в МЧС уточняют, что авиация провела уже 15 сбросов — на горящее здание слили 75 тонн воды, сообщает РИА Новости.
Источник: «На месте тушения пожара работают три вертолета — это вертолеты МЧС России и МАЦ (Московского авиационного центра — ред.)».
Площадь пожара превышает 3 тысячи квадратных метров. На месте работают около 100 специалистов. Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет.
Поступает информация, что на парковке ТЦ взорвались несколько машин. Хлопки на месте продолжаются.
По данным МЧС, возгорание началось на складе на цокольном этаже торгового комплекса. Огонь перекинулся на парковку, а потом пламя добралось и до крыши здания.
Представитель ГУ МЧС по Московской области: «Площадь очагового горения остается 55 тысяч квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров».
По словам источника в экстренных службах Москвы, в ликвидации возгорания участвуют три вертолета, передает ТАСС. Между тем в МЧС уточняют, что авиация провела уже 15 сбросов — на горящее здание слили 75 тонн воды, сообщает РИА Новости.
Источник: «На месте тушения пожара работают три вертолета — это вертолеты МЧС России и МАЦ (Московского авиационного центра — ред.)».
Площадь пожара превышает 3 тысячи квадратных метров. На месте работают около 100 специалистов. Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет.
Поступает информация, что на парковке ТЦ взорвались несколько машин. Хлопки на месте продолжаются.
По данным МЧС, возгорание началось на складе на цокольном этаже торгового комплекса. Огонь перекинулся на парковку, а потом пламя добралось и до крыши здания.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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