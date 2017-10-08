В Москве горит рынок «Синдика»: видео

На
65-м километре МКАД произошел крупный пожар на территории строительного рынка «Синдика».
В МЧС сообщили, что загорелась экспозиция деревянных домов, которая была представлена на строительном рынке. Очевидцы рассказывают, что на территории рынка раздаются взрывы.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «На строительном рынке „Синдика“ горит экспозиция домиков для продажи».
На место пожара выехал руководитель подмосковного главка МЧС Алексей Полетыкин, передает ТАСС. К тушению привлекли 12 пожарных расчетов — 44 человека. Группировка спасателей на месте наращивается. На случай если пожар усилится, к вылету готовятся два вертолета Ка-32.
Между тем, по данным информированного источника «Интерфакса», площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Он утверждает, что возгорание началось на минус первом этаже здания, которое находится на территории рынка. Пожару, по словам источника, присвоена третья (повышенная) категория сложности.
В свою очередь источник РИА Новости подтверждает, что пожар случился на парковке ТЦ на минус первом этаже.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области: «На строительном рынке „Синдика“ горит экспозиция домиков для продажи».
На место пожара выехал руководитель подмосковного главка МЧС Алексей Полетыкин, передает ТАСС. К тушению привлекли 12 пожарных расчетов — 44 человека. Группировка спасателей на месте наращивается. На случай если пожар усилится, к вылету готовятся два вертолета Ка-32.
Между тем, по данным информированного источника «Интерфакса», площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Он утверждает, что возгорание началось на минус первом этаже здания, которое находится на территории рынка. Пожару, по словам источника, присвоена третья (повышенная) категория сложности.
В свою очередь источник РИА Новости подтверждает, что пожар случился на парковке ТЦ на минус первом этаже.
Еще один крупный пожар в Москве — горит строительный рынок «Синдика» на МКАДе pic.twitter.com/vOxw7VhT34— НТВ (@ntvru) 8 октября 2017 г.
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