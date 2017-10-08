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    Горящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео. Москва, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГорящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео

    Горящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео

    2 комментария
    • Фото: @galyaegorova81 / instagram.com
    Горящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео

    Горящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео

    Горящий рынок «Синдика» тушат с вертолетов: видео
    • Фото: @galyaegorova81 / instagram.com

      • В столице пытаются локализовать крупный пожар, вспыхнувший на рынке «Синдика».

      Судя по последним кадрам с места ЧП, к тушению возгорания подключилась авиация. Два вертолета Ка-32, оборудованные водосливными устройствами, начали сбрасывать воду.

      Согласно последним данным МЧС, площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, превышает 3 тыс. кв. метров.

      Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС по Московской области: «Из здания эвакуированы три тысячи человек. По предварительным данным, пострадавших нет».

      Очаг возгорания находился в цоколе здания, где расположена подземная парковка. Несколько автомобилей взорвались.

      Движение в районе происшествия сильно затруднено. Так, проблемы с движением наблюдаются на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе. Длина затора на внутренней стороне МКАД составляет 8 км, на внешней — 5,7 км.

      Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

      Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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