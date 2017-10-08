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Звезды сошлись

    В горящем ТЦ «Синдика» обрушились кровля и часть стены

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В горящем ТЦ «Синдика» обрушились кровля и часть стены

    В горящем ТЦ «Синдика» обрушились кровля и часть стены

    В горящем ТЦ «Синдика» обрушились кровля и часть стены
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Горящий торговый комплекс на 65-м километре МКАД продолжает рушиться.

    Кровля ТЦ «Синдика» почти полностью обвалилась. Спасатели сообщают, что произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. метров.

    МЧС РФ: «Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки на площади 55 тысяч кв. м. и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м».

    По данным ТАСС, обрушилась и часть стены. Внутри здания видно открытое горение. Пожарные направили в пролом струи воды.

    По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации ЧС, при пожаре пострадали три человека — им потребовалась помощь медиков. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

    Источник: «Предварительно, медицинская помощь оказана троим пострадавшим. Первый — мужчина, госпитализирован. Решается вопрос о госпитализации еще двоих. У всех интоксикация от угарного газа».

    В свою очередь в пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья заявляют, что на парковке горящего здания зафиксированы взрывы машин, передает РИА Новости.

    смотретьГорящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие
    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие
    Пожар начался на цокольном этаже, перекинулся на парковку, а затем распространился до крыши. Из ТЦ были эвакуированы около трех тысяч человек. В тушении задействована авиация. На горящее здание с вертолетов было сброшено более 500 тонн воды.

    Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

    Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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