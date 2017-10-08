В горящем ТЦ «Синдика» обрушились кровля и часть стены

Горящий торговый комплекс на
65-м километре МКАД продолжает рушиться.
Кровля ТЦ «Синдика» почти полностью обвалилась. Спасатели сообщают, что произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. метров.
МЧС РФ: «Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки на площади 55 тысяч кв. м. и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м».
По данным ТАСС, обрушилась и часть стены. Внутри здания видно открытое горение. Пожарные направили в пролом струи воды.
По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации ЧС, при пожаре пострадали три человека — им потребовалась помощь медиков. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Источник: «Предварительно, медицинская помощь оказана троим пострадавшим. Первый — мужчина, госпитализирован. Решается вопрос о госпитализации еще двоих. У всех интоксикация от угарного газа».
В свою очередь в пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья заявляют, что на парковке горящего здания зафиксированы взрывы машин, передает РИА Новости.
Пожар начался на цокольном этаже, перекинулся на парковку, а затем распространился до крыши. Из ТЦ были эвакуированы около трех тысяч человек. В тушении задействована авиация. На горящее здание с вертолетов было сброшено более 500 тонн воды.
МЧС РФ: «Проходит очаговое горение по всей площади подземной парковки на площади 55 тысяч кв. м. и кровле. Произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м».
По данным ТАСС, обрушилась и часть стены. Внутри здания видно открытое горение. Пожарные направили в пролом струи воды.
По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации ЧС, при пожаре пострадали три человека — им потребовалась помощь медиков. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Источник: «Предварительно, медицинская помощь оказана троим пострадавшим. Первый — мужчина, госпитализирован. Решается вопрос о госпитализации еще двоих. У всех интоксикация от угарного газа».
В свою очередь в пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья заявляют, что на парковке горящего здания зафиксированы взрывы машин, передает РИА Новости.
Пожар начался на цокольном этаже, перекинулся на парковку, а затем распространился до крыши. Из ТЦ были эвакуированы около трех тысяч человек. В тушении задействована авиация. На горящее здание с вертолетов было сброшено более 500 тонн воды.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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