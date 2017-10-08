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Бесстыдники

    Названа стоимость горящего в Москве торгового центра «Синдика»

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Названа стоимость горящего в Москве торгового центра «Синдика»

    Названа стоимость горящего в Москве торгового центра «Синдика»

    Названа стоимость горящего в Москве торгового центра «Синдика»
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Стоимость торгового центра «Синдика», где произошел крупный пожар, оценивается в 6,5 млрд рублей. Об этом сообщила «Интерфаксу» директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

    Ольга Кочетова: «Стоимость этого объекта при площади 150 тысяч квадратных метров может составить 5,5–6,5 млрд рублей».

    Полностью охваченный огнем рынок в районе Строгино фактически уничтожен. У него полностью обвалилась крыша и рухнула часть стены. Внутри здания до сих пор наблюдается открытое горение. В МЧС полагают, что локализовать пожар получится только к 2–3 часам ночи понедельника, отмечает агентство.

    смотретьГорящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие
    Горящий ТЦ «Синдика» продолжает рушиться: есть пострадавшие
    Источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил, что при пожаре пострадали три человека — им потребовалась медицинская помощь. Также известно, что на парковке ТЦ взорвались несколько автомобилей.

    Торговый комплекс «Синдика» открылся в 2014-м после масштабной реконструкции. Он специализируется на продаже строительных материалов.

    Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…

    Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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