Корреспондент НТВ с большим чемоданом повторил маршрут стрелка из Лас-Вегаса

Больше 50 погибших, сотни раненых. Главный злодей —
64-летний Стивен Пэддок. Он устроил бойню, стреляя по гостям музыкального фестиваля с 32 этажа гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Корреспондент НТВ Алексей Веселовский выяснил, как Пэддоку удалось пронести в гостиничный номер целый арсенал огнестрельного оружия.
Стивен Пэддок играл в Лас-Вегасе по-крупному. Только в 2015-м он выиграл в карты около пяти миллионов долларов. Говорят, у него были карточки всех известных казино, в том числе и Mandalay Bay, который он выбрал в качестве огневой точки. Сейчас многие задаются вопросом, как ему удалось пронести в гостиницу как минимум 23 единицы оружия и тысячи патронов, но на деле это совсем несложно.
Чтобы попасть в гостиничный номер в Mandalay Bay, как и почти везде в Лас-Вегасе, нужно пройти через казино. И тут никому нет никакого дела до того, с чем идут люди и что у них в чемоданах. Сотни людей с багажом и без снуют туда-сюда ежеминутно.
В гостинице, тем более в казино, конечно, есть камеры, и охрана, может быть, и заинтересовалась бы неизвестным, который несколько дней заносит сумки в отель, но Пэддок был завсегдатаем, игроком, его знали во всех крупных казино, и он не вызывал подозрений.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский без проблем зашел с чемоданом в номер гостиницы Mandalay Bay, расположенный на 30 этаже. Улица из окна номера — как на ладони. Двумя этажами выше жил Пэддок. У штурмовых винтовок, которые были у него, гарантированная убойная дальность — до километра, а до людей внизу было всего метров 500.
Расстреливая зрителей, Пэддоку даже не нужно было целиться. На концерте было около 22 тыс. человек, и он просто давил на курок, пока не пустел магазин, а затем менял винтовку. Бывший морпех Джеймс Лапорта, повоевавший в Ираке и Афганистане, уверен — у Пэддока винтовки были даже лучше, чем те, что стоят на вооружении американской армии.
Подробности — в видеоматериале.
Чтобы попасть в гостиничный номер в Mandalay Bay, как и почти везде в Лас-Вегасе, нужно пройти через казино. И тут никому нет никакого дела до того, с чем идут люди и что у них в чемоданах. Сотни людей с багажом и без снуют туда-сюда ежеминутно.
В гостинице, тем более в казино, конечно, есть камеры, и охрана, может быть, и заинтересовалась бы неизвестным, который несколько дней заносит сумки в отель, но Пэддок был завсегдатаем, игроком, его знали во всех крупных казино, и он не вызывал подозрений.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский без проблем зашел с чемоданом в номер гостиницы Mandalay Bay, расположенный на 30 этаже. Улица из окна номера — как на ладони. Двумя этажами выше жил Пэддок. У штурмовых винтовок, которые были у него, гарантированная убойная дальность — до километра, а до людей внизу было всего метров 500.
Расстреливая зрителей, Пэддоку даже не нужно было целиться. На концерте было около 22 тыс. человек, и он просто давил на курок, пока не пустел магазин, а затем менял винтовку. Бывший морпех Джеймс Лапорта, повоевавший в Ираке и Афганистане, уверен — у Пэддока винтовки были даже лучше, чем те, что стоят на вооружении американской армии.
Подробности — в видеоматериале.
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