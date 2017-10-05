Три тысячи патронов за 11 минут: полиция не верит в «супергеройские» способности убийцы из Лас-Вегаса

Все новые вопросы сегодня возникают об обстоятельствах бойни в
Лас-Вегасе. При этом до сих пор нет ответа на главный из них: какой мотив был у Стивена Пэддока? Полицейские не могут объяснить множество нестыковок в расследовании.
Дональд Трамп прилетел в Лас-Вегас с Меланией для того, чтобы поблагодарить медиков, встретиться с пострадавшими (пресс-служба настояла на том, чтобы она проходила без камер) и поговорить с полицейскими. К этому моменту более ста следователей в течение последних 72 часов по крупицам собирали сведения об образе жизни Стивена Пэддока и обстоятельствах бойни, устроенной им в Лас-Вегасе.
До сих пор не ясен мотив преступления. Тем не менее зацепок с каждым часом все больше — как и больше вопросов к следствию. Полицейские заявляют, что преступление было тщательно спланировано, а Стивен Пэддок десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие. При этом он вовсе не собирался покончить жизнь самоубийством. Отвечая на пресс-конференции на вопрос «рассчитывал ли Пэддок сбежать?», окружной шериф Ломбардо коротко ответил: «Да». И отказался предоставить дополнительные подробности. Желтая бумажка в номере Mandalay Bay, которую увидели журналисты, не была его предсмертной запиской. И вообще, шериф сомневается в том, что такое преступление мог подготовить один человек.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Можете его называть как хотите. Суперменом, супергероем, который все это сам подготовил. Но мне в это не верится…»
В интернете опубликовали чек заказа еды в номер стрелка. Он сделан на две персоны. Если еду заказывал Пэддок, то кто еще мог находиться с ним в номере? И вообще, как он мог один пронести в номер такое количество оружия: 23 ствола, включая 19 автоматов и более тысячи патронов — по примерным оценкам, почти 80 килограммов железа?
Факты говорят о том, что 64-летний пенсионер вел прицельную стрельбу с 32-го этажа отеля непрерывно 11 минут. Это очень тяжело физически и невозможно сделать из одной винтовки. Это вопрос специальной подготовки.
Алексей Фролов, ветеран группы «Альфа»: «Похоже, что он выпустил порядка 3000 патронов. Чтобы не перегревался ствол, он менял оружие постоянно и у него были увеличенные магазины до 100 патронов».
Сегодня же полиция сообщила, что за неделю до бойни 1 октября Пэддок через сайт Airbnb арендовал номер в Лас-Вегасе, окна которого выходили на площадку музыкального кантри-фестиваля Life Is Beautiful. Так что все могло случиться раньше. Но Пэддок почему-то передумал и снял номер в отеле Mandalay Bay позже — 28 сентября. Возникает вопрос: как мог незамеченным перемещаться по отелям человек с кучей оружия в городе, где каждый день вращаются миллионы долларов и, кроме полицейских, в отелях и казино сотни секьюрити?
И наконец, еще один штрих. В последние дни Пэддок много играл в казино и делал большие ставки, достигавшие 30 тысяч долларов в день. Ранее он отправил 100 тысяч долларов на Филиппины, где в эти дни была его подруга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
До сих пор не ясен мотив преступления. Тем не менее зацепок с каждым часом все больше — как и больше вопросов к следствию. Полицейские заявляют, что преступление было тщательно спланировано, а Стивен Пэддок десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие. При этом он вовсе не собирался покончить жизнь самоубийством. Отвечая на пресс-конференции на вопрос «рассчитывал ли Пэддок сбежать?», окружной шериф Ломбардо коротко ответил: «Да». И отказался предоставить дополнительные подробности. Желтая бумажка в номере Mandalay Bay, которую увидели журналисты, не была его предсмертной запиской. И вообще, шериф сомневается в том, что такое преступление мог подготовить один человек.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Можете его называть как хотите. Суперменом, супергероем, который все это сам подготовил. Но мне в это не верится…»
В интернете опубликовали чек заказа еды в номер стрелка. Он сделан на две персоны. Если еду заказывал Пэддок, то кто еще мог находиться с ним в номере? И вообще, как он мог один пронести в номер такое количество оружия: 23 ствола, включая 19 автоматов и более тысячи патронов — по примерным оценкам, почти 80 килограммов железа?
Факты говорят о том, что 64-летний пенсионер вел прицельную стрельбу с 32-го этажа отеля непрерывно 11 минут. Это очень тяжело физически и невозможно сделать из одной винтовки. Это вопрос специальной подготовки.
Алексей Фролов, ветеран группы «Альфа»: «Похоже, что он выпустил порядка 3000 патронов. Чтобы не перегревался ствол, он менял оружие постоянно и у него были увеличенные магазины до 100 патронов».
Сегодня же полиция сообщила, что за неделю до бойни 1 октября Пэддок через сайт Airbnb арендовал номер в Лас-Вегасе, окна которого выходили на площадку музыкального кантри-фестиваля Life Is Beautiful. Так что все могло случиться раньше. Но Пэддок почему-то передумал и снял номер в отеле Mandalay Bay позже — 28 сентября. Возникает вопрос: как мог незамеченным перемещаться по отелям человек с кучей оружия в городе, где каждый день вращаются миллионы долларов и, кроме полицейских, в отелях и казино сотни секьюрити?
И наконец, еще один штрих. В последние дни Пэддок много играл в казино и делал большие ставки, достигавшие 30 тысяч долларов в день. Ранее он отправил 100 тысяч долларов на Филиппины, где в эти дни была его подруга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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