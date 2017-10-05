Перед расстрелом в Лас-Вегасе в номер стрелка принесли обед на две персоны

Дональд Трамп навестил пострадавших во время атаки в
Лас-Вегасе. Он прилетел в город вместе с первой леди всего на несколько часов. Хозяин Белого дома посетил больницу, поговорил с врачами и полицейскими, которые первыми пришли на помощь сразу после нападения. В деле стрелка появились новые подробности. Выяснилось, что Стивен Пэддок десятилетиями собирал оружие и боеприпасы.
Президент США c супругой приземлились в Лас-Вегасе, когда полиция города опубликовала уточненные данные о жертвах и пострадавших. В результате бойни, устроенной Стивеном Пэддоком, погибли 58 человек. Прежняя цифра — 59 — включала в себя и убийцу. 527 пострадавших развезли по городским больницам. В одну из них прямо с трапа отправился Трамп.
Дональд Трамп: «Доктора и медсестры провели работу, которую невозможно описать. Больница была битком, когда это все произошло, но они все равно разместили раненых. То, что я увидел здесь, — это показатель невероятного профессионализма. То, что сделали врачи, — невероятно. Но я уверен, что такое они не хотели бы видеть вновь».
Журналисты поинтересовались, не считает ли президент США необходимым менять законы об оружии, чтобы подобное не повторилось. Трамп ответил, что сегодня не будет говорить об этом.
Белый дом заранее дал понять, что вопрос усиления контроля за продажей оружия в ходе этой поездки Трамп обсуждать не станет, несмотря на политическое давление. Возможно, опасаясь реакции пострадавших на этот визит, встречи президента с ними прошли без видеокамер, поэтому неизвестно, о чем шел разговор в больничных палатах.
Пресс-служба Белого дома опубликовала лишь несколько фотографий улыбающихся раненых рядом с Трампом. Президент США предложил им после выписки приехать в Вашингтон, а сам отправился на встречу с полицейскими. В Лас-Вегасе у американского лидера есть свой отель, поэтому с городской полицией президент США знаком не понаслышке.
Дональд Трамп: «Невероятный героизм продемонстрировала полиция Лас-Вегаса. Я всегда был в вас уверен, я всегда знал, что вы — лучшие. Это был больной, безумный человек. Вы что-то еще смогли о нем узнать?»
Шеф полиции Лас-Вегаса: «Пока рано о чем-то говорить. У нас есть пара хороших зацепок, мы работаем по ним. Мы найдем ответы».
Дональд Трамп: «Да, там что-то может найтись. Похоже, он слетел с катушек».
Полиция не раскрывает, что это за зацепки. У следователей пока больше вопросов, чем ответов. А появляются все новые загадки. В Интернете опубликовали чек заказа еды в номер преступника. И там указано, что обед был подан на две персоны. Если еду заказывал Пэддок, то кто еще мог находиться с ним в номере? И если чек действительно его, то почему он от 27 сентября, когда полиция уверяет, что Пэддок поселился в отеле только на следующий день, 28?
Следователи надеялись, что на часть вопросов сможет ответить подруга убийцы — Мэрилу Денли, вернувшаяся накануне из Филиппин в США. Но после беседы с агентами ФБР выяснилось, что она ничего не знала о планах Пэддока. Ее заявление зачитал адвокат.
Мэтт Ломбард, адвокат Мэрил Дэнли: «Стивен Пэддок ничего мне не говорил и не делал ничего, что могло бы стать предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное».
Как и предполагала полиция, именно Пэддок настоял, чтобы Денли улетела из США. Он лично купил ей билет на самолет и перевёл на Филиппины 100 тысяч долларов на покупку дома.
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский, только за последний год Стивен Пэддок купил 33 единицы огнестрельного оружия. Этим количеством можно вооружить 3 взвода. В основном это были винтовки, 12 из которых он сделал еще более убойными, купив необходимые детали. Приобретался арсенал в разное время, но абсолютно легально, а закона, который бы контролировал количество оружия, проданного в одни руки в США, нет. То есть Пэддок мог купить и 100, и 200 стволов. И никому до этого не было бы дела.
Дональд Трамп: «Доктора и медсестры провели работу, которую невозможно описать. Больница была битком, когда это все произошло, но они все равно разместили раненых. То, что я увидел здесь, — это показатель невероятного профессионализма. То, что сделали врачи, — невероятно. Но я уверен, что такое они не хотели бы видеть вновь».
Журналисты поинтересовались, не считает ли президент США необходимым менять законы об оружии, чтобы подобное не повторилось. Трамп ответил, что сегодня не будет говорить об этом.
Белый дом заранее дал понять, что вопрос усиления контроля за продажей оружия в ходе этой поездки Трамп обсуждать не станет, несмотря на политическое давление. Возможно, опасаясь реакции пострадавших на этот визит, встречи президента с ними прошли без видеокамер, поэтому неизвестно, о чем шел разговор в больничных палатах.
Пресс-служба Белого дома опубликовала лишь несколько фотографий улыбающихся раненых рядом с Трампом. Президент США предложил им после выписки приехать в Вашингтон, а сам отправился на встречу с полицейскими. В Лас-Вегасе у американского лидера есть свой отель, поэтому с городской полицией президент США знаком не понаслышке.
Дональд Трамп: «Невероятный героизм продемонстрировала полиция Лас-Вегаса. Я всегда был в вас уверен, я всегда знал, что вы — лучшие. Это был больной, безумный человек. Вы что-то еще смогли о нем узнать?»
Шеф полиции Лас-Вегаса: «Пока рано о чем-то говорить. У нас есть пара хороших зацепок, мы работаем по ним. Мы найдем ответы».
Дональд Трамп: «Да, там что-то может найтись. Похоже, он слетел с катушек».
Полиция не раскрывает, что это за зацепки. У следователей пока больше вопросов, чем ответов. А появляются все новые загадки. В Интернете опубликовали чек заказа еды в номер преступника. И там указано, что обед был подан на две персоны. Если еду заказывал Пэддок, то кто еще мог находиться с ним в номере? И если чек действительно его, то почему он от 27 сентября, когда полиция уверяет, что Пэддок поселился в отеле только на следующий день, 28?
Следователи надеялись, что на часть вопросов сможет ответить подруга убийцы — Мэрилу Денли, вернувшаяся накануне из Филиппин в США. Но после беседы с агентами ФБР выяснилось, что она ничего не знала о планах Пэддока. Ее заявление зачитал адвокат.
Мэтт Ломбард, адвокат Мэрил Дэнли: «Стивен Пэддок ничего мне не говорил и не делал ничего, что могло бы стать предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное».
Как и предполагала полиция, именно Пэддок настоял, чтобы Денли улетела из США. Он лично купил ей билет на самолет и перевёл на Филиппины 100 тысяч долларов на покупку дома.
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский, только за последний год Стивен Пэддок купил 33 единицы огнестрельного оружия. Этим количеством можно вооружить 3 взвода. В основном это были винтовки, 12 из которых он сделал еще более убойными, купив необходимые детали. Приобретался арсенал в разное время, но абсолютно легально, а закона, который бы контролировал количество оружия, проданного в одни руки в США, нет. То есть Пэддок мог купить и 100, и 200 стволов. И никому до этого не было бы дела.
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